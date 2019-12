Des investisseurs torontois achètent l’entreprise derrière le bras canadien

MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) était depuis 2017 la propriété de Maxar Technologies, une firme de technologie spatiale dont le siège social est basé au Colorado.

L’entente d’achat, d’une valeur de 1 milliard de dollars, prévoit le retour du siège social de MDA au Canada.

En tant que Canadien, je suis fier que cette entreprise iconique soit à nouveau sous contrôle canadien , a déclaré par voie de communiqué John Risley, dirigeant de Northern Private Capital.

La Banque Scotia et la Banque de Montréal sont également impliquées dans la transaction qui devrait être conclue au cours de l’année 2020.

MDA compte sur plus de 1900 employés à travers le Canada et possède des bureaux au Royaume-Uni. L’entreprise a livré les bras mécaniques Canadarm à la NASA en plus de fournir plusieurs systèmes de radar et de satellites au gouvernement canadien.