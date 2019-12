Pétition pour une enquête sur l'Église catholique et les prêtres abusifs

Selon les signataires, cette enquête est la seule façon d’obtenir la vérité.

C’est ce que pense notamment Gary Mulligan, l’un des nombreux garçons à avoir été abusé sexuellement par le prêtre catholique Hodgson Marshall qui a fait des victimes au Canada à partir des années 1960.

Gary Mulligan a signé la pétition demandant au gouvernement fédéral d'enquêter sur l'Église catholique et les prêtres abusifs dans ses rangs.

À l’École secondaire St. Paul's de Saskatoon, le prêtre regardait dans le vestiaire des garçons à travers un miroir sans tain installé dans son bureau. Il a finalement été condamné, puis est décédé il y a beaucoup d'années.

Gary Mulligan affirme que les agresseurs doivent être dénoncés, tout comme les responsables qui ont permis ces gestes. Tous ceux qui ont caché les prêtres abusifs sont tout aussi coupables et devraient eux aussi être emprisonnés , soutient-il.

La pétition, parrainée par le député de Niagara-Centre, Vince Badaway, exhorte la Chambre des communes à lancer une enquête exhaustive visant non seulement à identifier les prêtres pédophiles, mais aussi la stratégie établie par certains membres du clergé pour faciliter la prédation sexuelle des enfants .

Exposer le système permettrait de corriger le tir et d’aider les victimes qui souffrent en silence, peut-on également lire dans le document.

Gary Mulligan raconte qu'il s’est manifesté des décennies plus tard, après avoir pris connaissance des accusations criminelles à l’endroit de Hodgson Marshall. Il espère que cette pétition, et les révélations qui en résultent, aideront d’autres personnes à guérir.

Daniela Siggia, qui est l’une des organisatrices de la pétition, dit qu’elle est reconnaissante que le document ait récolté plus de 1000 signatures et qu’un nombre croissant de personnes s’expriment. Selon elle, les secrets finiront par être révélés.

Je sens qu’il y a un mouvement qui se dessine. Qu’ils [les prêtres] le fassent de leur propre gré ou qu’ils soient forcés de le faire, on sent qu'on s'approche de la redevance et de la transparence.

Daniela Siggia, une des instigatrices de la pétition