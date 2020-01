Le Lasarrois et cofondateur du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, désigné officier de l'Ordre du Canada

Cette distinction lui est remise pour sa créativité et son imagination en tant que cofondateur et directeur artistique du Cirque du Soleil. Gilles Ste-Croix rejoint ainsi le club sélect des quelque 7500 personnes qui ont reçu l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays.

Dans une longue entrevue accordée à Michel Lacombe à l'émission le 21e en 2017, Gilles Ste-Croix, faisait valoir que sa jeunesse à Beaucanton et le travail acharné de son père qui a défriché la terre familiale, lui ont appris la valeur du travail.

C'était tellement pauvre l'Abitibi à cette époque-là, c'était une terre de roche, c'était une terre de Caïn que mon père disait. Mais il disait : ''si on travaille fort, on va réussir''. Ça m'est resté d'ailleurs. Je suis un grand travailleur, je suis un bosseur. Je crois qu'avec un peu de talent, on peut avoir beaucoup de réussites si on travaille fort , expliquait-il.

Gilles Ste-Croix recevra son insigne lors d'une éventuelle cérémonie en présence de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que l'homme de droit et ex-maire de Rouyn-Noranda, Jean-Charles Coutu, s'était aussi vu remettre cette distinction, pour sa contribution au domaine juridique en matière de justice autochtone et pour son implication communautaire.