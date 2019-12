Les personnalités qui nous ont quittés en 2019

L’universitaire Jocelyne Roy-Vienneau, la première Acadienne lieutenante-gouverneure de la province, a succombé au cancer durant l’été. Elle était aussi la première femme ayant dirigé un campus francophone du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi été vice-rectrice de l’Université de Moncton à Shippagan.

Que je qualifierais d'ouvreuse de portes, des portes qui étaient hermétiquement closes avant qu'elle n'en trouve les clés , a dit à son sujet le vice-recteur de l’Université de Moncton à Shippagan, Sid Ahmed Selouani.

Des politiciens et des gens de sa communauté ont aussi salué Mme Roy Vienneau.

Et tout de suite, je me suis senti comme sa soeur, son amie , a souligné la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.

Dans le cadre de ses fonctions, Jocelyne Roy-Vienneau a bien connu le legs d'un autre acadien décédé en 2019, Robert Pichette, à qui le Nouveau-Brunswick doit son drapeau.

Attaché politique, auteur et défenseur du fait français, M. Pichette a exercé une influence sur sa province et l’Acadie.

Qu'on arrête de se conduire comme des victimes. L'Acadie n'est pas victime. Elle l'a été. C'est fondateur, la déportation, mais on en est sorti et on en a fait des choses , disait-il.

Robert Pichette avait écrit le livre blanc sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick en 1968. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

De nombreuses autres personnalités ont chacune à sa façon laissé leur marque après leur départ, dont l'écrivain et historien Michel Roy, connu pour son ouvrage L'Acadie perdue.

Il examinait l'histoire acadienne, mais avec un sens très, très, très critique , a souligné l’historien Maurice Basque.

L'humoriste Martin Saulnier, pionnier dans son domaine, nous a aussi quitté cette année, ainsi que le violoneux André «à Toto» Savoie.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve