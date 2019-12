Pluie verglaçante : des vols annulés à l'aéroport d'Ottawa

Une trentaine de vols sont annulés à l'arrivée et au départ de l'aéroport d'Ottawa lundi en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Depuis 6 h, on dénombre 21 vols annulés au départ d'Ottawa, essentiellement en direction de Toronto. À l'arrivée, ce sont 16 vols qui sont annulés, essentiellement en provenance de Toronto.

Un système dépressionnaire est arrivé de l'Illinois vers l'Ontario dans la nuit de lundi à mardi. Environnement Canada maintient son avertissement de pluie verglaçante pour la région d'Ottawa et de Gatineau, l'Est de l'Ontario, la Haute-Gatineau–Lièvre–Papineau et le Pontiac.

La pluie verglaçante se changera en grésil, en neige ou en pluie cet après-midi. L'accumulation de verglas pourrait atteindre de 5 à 10 mm.

On ne déplore pour le moment aucune panne d'électricité en Outaouais et dans l'est ontarien.

Les conditions routières dans la grande région de la capitale nationale semblent pour l'instant assez bonnes. Les services policiers ne rapportent aucune sortie de route, même si la prudence reste de rigueur.

