L’Île-du-Prince-Édouard aura bientôt un code du bâtiment

La province insulaire sera la dernière au pays à adopter le code national. Le gouvernement provincial espère que ce sera le cas avant le début de la saison de la construction.

L’industrie est enthousiaste parce qu’elle disposera de normes pour l’ensemble de la province, explique le directeur général de l’association de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, Sam Sanderson.

Le code national du bâtiment est déjà en vigueur dans certaines municipalités, dont Charlottetown, Stratford et Summerside, mais non dans le reste de la province.

En l’absence de normes provinciales, il est difficile pour les constructeurs d’assurer une qualité constante et faire respecter des normes locales est un défi pour les municipalités, indique M. Sanderson. Les constructeurs ne savent pas toujours quelles règles respecter à quel endroit, dit-il.

L’adoption du code national dans toute la province facilitera la gestion des projets de construction et la formation professionnelle des travailleurs, estime Sam Sanderson. De plus, dit-il, les propriétaires, les institutions financières et les constructeurs seront mieux protégés. La qualité des constructions sera plus uniforme, selon lui.

En l’absence d’un code du bâtiment, le manque de constance en matière de qualité, de coûts et de sécurité est un important défi pour les constructeurs, ajoute le propriétaire de l’entreprise ALR Builds, Rhyan Ramsay. Il accueille avec soulagement l’adoption à venir du code national du bâtiment.

Le défi de la formation professionnelle

Il faudra relever certains défis durant la transition vers ces normes, souligne M. Ramsay, notamment en matière de formation professionnelle pour que l’ensemble de l’industrie mette correctement en application le code du bâtiment.

Les autorités provinciales ont un partenariat avec l’industrie et le Collège Holland pour offrir la formation nécessaire aux entrepreneurs, affirme le fonctionnaire en chef des bâtiments de l’Île-du-Prince-Édouard, Joshua Collins.

L'industrie de la construction disposera de normes uniformes pour l'ensemble de la province. Photo : CBC/Brittany Spencer

La formation est déjà offerte depuis un an et demi et plusieurs entrepreneurs l’ont déjà obtenue, précise M. Sanderson. L’association de la construction entend poursuivre la promotion du programme auprès de ses membres, particulièrement en milieu rural, dit-il.

Le gouvernement embauchera des inspecteurs au besoin

Les municipalités devront choisir l’une des options suivantes, explique Joshua Collins: gérer et mettre en application elles-mêmes les nouvelles règles ou confier cette responsabilité au gouvernement provincial.

Il dit s’attendre à ce qu’elles décident de laisser le provincial gérer le code du bâtiment. Le gouvernement compte déjà des employés et il peut s’adapter au volume des permis de construction.

Les maisons unifamiliales et les duplexes seront exemptés des nouvelles règles pendant la première année, ajoute M. Collins, ce qui donnera plus de temps pour informer les entrepreneurs et le public.

La date exacte d’entrée en vigueur du code du bâtiment n’est pas encore déterminée. Elle sera établie l’an prochain, dit-il en exprimant le souhait que tout soit en place pour la prochaine saison de construction.

