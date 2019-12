Quoi faire à Winnipeg à l’approche du Nouvel An?

Parc Assiniboine

Au zoo du parc Assiniboine, le festival Zoo Lights se poursuit jusqu’au 5 janvier et sera accessible au public de 17 h à minuit le 31 décembre. Le groupe Red Moon Road sera en spectacle, en compagnie, entre autres, d’Ariel Posen, de Michael Jordan et d’Alex Campbell.

Les artistes feront vibrer les visiteurs de 17 h 30 à 21 h.

La Fourche

À la Fourche, des conteurs autochtones, des parties de hockey, des feux de camp et des huttes chauffées attendent les festivaliers, qui sont également invités à chausser leurs patins, indique la directrice des communications Larissa Peck.

Un spectacle de William Prince est également prévu.

Le Musée des enfants du Manitoba tient l’événement Top Hats and Tiaras, une fête dansante pour où les plus jeunes peuvent célébrer l’approche du Nouvel An pour 11 $, de 11 h à 13 h.

« Il y aura un toast au soda au gingembre, une fête dansante, un photomaton et d’autres activités », note Larissa Peck.

Parmi les autres activités proposées à la Fourche, un DJ fera danser les patineurs et les ceux qui le veulent pourront créer leurs propres verres aux couleurs de l’année 2020 dans une classe de maître organisée par Art City au marché.

Un feu d’artifice familial est prévu à 20 h. Ce sera un avant-goût du grand feu prévu à minuit au port historique de la Fourche.