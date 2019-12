L'itinérance durant les fêtes : du réconfort à l'oubli

Cette journée d'entraide organisée pour les personnes en situation d'itinérance leur a permis d'oublier – du moins pour un court moment – leur situation difficile.

L'itinérance, c'est combattre le froid [...] pis, ben souvent, on se fait jeter dehors parce qu'on n'a pas l'argent pour payer. En arrivant ici, on sait très bien qu'on ne se fera pas jeter dehors [...] On n'est plus gêné, on change nos manteaux, on mange, on boit du café, on mange de la soupe, on se réchauffe.

Sylvain, itinérant montréalais