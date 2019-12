Les affaires criminelles les plus insolites de l'année à Hamilton

D'un vol de roues de voiture à des toilettes portatives qui partent en fumée en passant par la vente de faux bijoux à un agent de police, voici quelques-unes des histoires les plus étranges qui se sont déroulées dans la région de Hamilton en 2019.

Rouler les portières ouvertes sur l'autoroute

Une vidéo montrant une voiture circulant sur l'autoroute QEW avec les portières et le coffre ouverts et des matériaux de construction à l'intérieur est devenue virale en mai dernier.

La police a rapidement fait le lien entre ce véhicule et une série d'entrées par effraction et a arrêté un homme et une femme quelques jours plus tard.

249 appels aux urgences et une accusation

Un homme qui a appelé les secours 249 fois en un an a été accusé d'avoir fourni de fausses informations en janvier dernier. Selon la police, chaque fois qu'un opérateur répondait à un de ses appels, l'homme de 33 ans demeurait silencieux puis raccrochait.

Les autorités en ont profité pour rappeler au public que les appels non urgents effectués au 9-1-1, représentent une perte de temps et de ressources importante et pourraient retarder leur intervention pour une personne réellement en danger.

Des dizaines de toilettes portatives en feu

Une trentaine de toilettes portatives ont brûlé derrière Pitton Plumbing and Heating sur la rue Rennie en mars dernier. Les dommages ont été estimés à 100 000 $.

La police a dit considérer l'incendie comme suspect et a demandé l'aide du public pour déterminer ce qui a pu le causer.

Des roues volées à des stations GO

Imaginez descendre du train ou de l'autobus en revenant du travail et trouver votre véhicule posé sur des blocs de béton à la place de ses roues. C'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes le long de la ligne Lakeshore Ouest plus tôt cette année.

Le 18 septembre, un homme de Brantford a été arrêté en lien avec ces vols et accusé de 13 chefs de vol de moins de 5000 $ et de 13 chefs de méfait à l'égard d'un bien.

L'arroseur arrosé

Un homme qui aurait utilisé un gaz poivré en essayant de voler le téléphone de quelqu'un en mars dernier a appelé le 9-1-1 en se faisant passer pour la victime.

Selon la police, deux hommes s'étaient donné rendez-vous pour la vente d'un téléphone après une annonce publiée sur Kijiji.

Assis dans une voiture, le vendeur aurait tendu le téléphone à l'acheteur et ce dernier serait parti en courant du véhicule sans payer.

Le vendeur l'aurait attrapé et l'acheteur aurait vaporisé le gaz poivré avant de s'enfuir... sauf qu'il avait oublié son portefeuille dans la voiture, selon la police.

Peu de temps plus tard, il a contacté la police pour dire qu'il était la victime d'un vol lors duquel il avait été vaporisé par un gaz poivré et avait perdu son portefeuille en s'enfuyant , avait dit la police à l'époque. Les enquêteurs avaient finalement retrouvé l'homme de 19 ans et l'avaient arrêté.

N'est pas trafiquant de sangsues qui veut

Un résident de Niagara Falls a reçu une amende de 15 000 $ après avoir tenté d'entrer au Canada par avion avec une valise pleine de sangsues vivantes, 4788 exactement.

Un Ontarien avait près de 5000 sangsues. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

C'est un chien qui aide les agents des services frontaliers qui a senti les sangsues. Ces dernières ont été envoyées au Musée royal de l'Ontario.

En plus de l'amende, l'homme a reçu une interdiction d'importer, d'exporter et de posséder des animaux réglementés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Des fraudeurs tentent de vendre du toc à un policier

Un Torontois de 29 ans a été accusé de fraude de moins de 5000 $ après avoir tenté de vendre à un agent de police de Hamilton qui n'était pas en service des bijoux qu'il disait être en or.

La police dit que l'homme offrait des bijoux en or 10 carats pour 300 $ disant qu'il avait besoin de l'argent pour acheter de l'essence. Les autorités ont déterminé ensuite que la valeur réelle des objets était entre 2 $ et 10 $.