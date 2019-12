Des bénévoles offrent bas, mitaines et amitié dans les rues d'Ottawa

Un groupe d'aide aux sans-abri d'Ottawa a offert dimanche des sourires, des conversations et son écoute en plus de distribuer des biens utiles à leur survie et leur bien-être.

Les bénévoles de We live in the shadows (Nous vivons dans l'ombre) distribuent, plusieurs fois par mois, des vêtements chauds, des produits d'hygiène et de la nourriture aux personnes itinérantes de la capitale nationale.

Armées de leur chariot, de sacs de vêtements d'hiver, d'un kit de naloxone et d'un grand conteneur rempli de dinde chaude, les cinq femmes sont parties de l'hôtel de ville d'Ottawa à 13 h, ce dimanche.

Les bénévoles cherchent des bas et une tuque pour un sans-abri. Photo : Radio-Canada

Avec le froid qui frappe à nos portes, un peu de chaleur humaine les aidera à passer au travers des prochains jours, estime la présidente de l'organisme, Brigitte Boulay.

Pour nos amis sur les rues, ça va être plus difficile. Brigitte Boulay, présidente de We live in the shadows

Les participants prennent le temps de discuter avec les sans-abri, de les écouter et de les traiter comme de vraies personnes . On apporte une amitié , résume Mme Boulay.

Le petit groupe de femmes distribue des mitaines et de la nourriture aux sans-abris dans les rues d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Amanda Mckay fait partie de la tournée pour la première fois. Elle affirme que chacun des sans-abri rencontrés a une histoire à raconter et qu'ils sont très contents de les voir.

Nous avons l’opportunité de tendre la main et de demander comment on peut aider. Amanda Mckay, bénévole

Juste un Band-aid

La période du temps des Fêtes est particulièrement difficile, selon cette dernière. Les sans-abri entendent la musique de Noël, voient les décorations, les sourires éclatants et les lumières briller. Ils savent que c'est Noël [...] Ils voient ce qu'ils n'ont pas , rappelle Mme Boulay.

Pour plusieurs d’entre eux, c’est tout ce qu’ils recevront [pour Noël] , explique Shawna Thibodeau, une autre bénévole pour l'organisme.

Même si elle est convaincue du bien qu'elle apporte grâce à ces denrées, Mme Boulay répète que c'est juste un band-aid , que ça ne règle pas les problèmes.

Elle pointe notamment du doigt le prix des loyers qu'elle juge exorbitant. Il y en a beaucoup qui travaillent, mais ils ont de la misère à payer leurs factures , ajoute-t-elle.

Brigitte Boulay, à gauche, est la présidente de l'organisme We live in the shadows. Elle est accompagnée d'une bénévole venue faire la tournée des rues. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

La présidente affirme également qu'il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir tous les sans-abris de la ville, tout en ajoutant que plusieurs d'entre eux ne sont même pas à l'aise d'avoir recours à ce genre de services.

Ils doivent errer dans les rues pendant des heures et tomber accidentellement sur un organisme pour savoir qu’il existe , complète Mme Thibodeau. Elle souligne que les personnes itinérantes n'ont souvent pas accès à internet ou à un téléphone, ce qui complique le partage de l'information.

Avec les informations de Yasmine Mehdi