Un couple saskatchewanais réintroduit les plaisirs de l’hiver dans le hameau de Buffalo Narrows en Saskatchewan

Originaires de Saskatoon, Matt Mazurik et Rochelle Yelland ont commencé le projet sur les pistes de Waskawîhew, qui signifie se déplacer avec son corps .

C’était l’objectif de [créer] les pistes : de faire bouger les gens. Matt Mazurik, administrateur du club de ski de fond de Buffalo Narrows

Le village a permis au couple d'utiliser le terrain et à partir de là, la rédaction de la proposition a commencé. Ils ont demandé des subventions, des dons privés, des commandites et plus encore.

Maintenant, c’est un résident sur dix qui est inscrit au club et plusieurs bénévoles les aident à entretenir les 30 kilomètres de pistes. Le club loue également de l’équipement à ceux qui voudraient essayer le sport. Nous savions qu'en raison de la situation socio-économique et la réalité du nord, beaucoup de gens n'ont pas d'équipement pour commencer , a ajouté Matt Mazurik.

L’amour des pistes

Après s’être élancé sur les pistes, Peter Deegan, qui venait tout juste d’immigrer au Canada, est tombé sous le charme du sport . Cela aide à passer à travers les mois d’hiver, en sortant dehors prendre une bouffée d’air frais , explique-t-il.

Lorsque sa famille est venue le rejoindre en Saskatchewan, Peter Deegan a exhorté sa femme, Beauty, à acheter de l’équipement de ski pour leurs enfants.

Les fondeurs de la famille Deegan n'ont commencé à skier qu'en 2014 et ont depuis recueilli des médailles de partout dans la province. Photo : Courtoisie : Beauty Deegan

Une fois qu'ils ont obtenu l'équipement approprié, les enfants se sont mis au sport à 110 %, avec Matt Mazurik et Rochell Yelland comme leurs entraîneurs personnels. En 2019, les Deegan ont accumulé des médailles de courses à travers la province. Cette année, chacun des trois était finaliste pour le titre provincial dans son groupe d'âge.

Quand j'ai commencé à skier, j'en suis tombé amoureux et je n'ai pas pu m'arrêter , dit Seán Deegan, âgé de 14 ans.

Maintenant, c’est plus d’une vingtaine de jeunes qui s’entraînent chaque hiver au club.

Avec les informations de Bridget Yard