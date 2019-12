Dans la vie de Serge Chrétien, ce sont les enfants qui mènent

L’idée de devenir famille d’accueil est venue de sa femme. Elle a grandi là-dedans , explique-t-il.

J’avais 13 ans quand ma mère est devenue famille d’accueil , raconte pour sa part Suzanne Barriault. Je l’aidais avec les enfants. On les aimait et c’était naturel pour nous.

Parmi les dizaines d’enfants dont ils ont pris soin, ils en ont adopté trois.

On donne beaucoup d’amour, mais les enfants nous en donnent beaucoup aussi. On n’est pas parfaits, mais on fait notre possible pour donner du bagage positif aux enfants pour qu’ils puissent continuer après. Serge Chrétien et Suzanne Barriault, famille d’accueil

Je choisirais encore de devenir famille d’accueil, même si c’est pas toujours rose, ajoute Mme Barriault.

La première fois que le couple a ouvert sa maison à un enfant, c’était pour héberger une petite fille atteinte de paralysie cérébrale. Étant donné son état, elle est restée chez eux jusqu’à l’âge de 32 ans. Elle est décédée en avril.

Un enfant dans une famille d'accueil Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette première petite fille a été le départ d’une longue aventure, se souvient Serge Chrétien. Plusieurs dizaines d’enfants sont passés chez nous. Des fois, c’était juste pour une fin de semaine, des fois pour plus longtemps.

Assumer le rôle de famille d’accueil peut être très exigeant émotivement, selon Serge Chrétien.

On doit se substituer aux parents et donner le meilleur de nous-mêmes, mais toujours en gardant à l’esprit que les jeunes vont retourner chez eux quand la situation familiale se sera améliorée , confie-t-il. C’est aux enfants qu’il faut penser.

Serge Chrétien et Suzanne Barriault se souviennent particulièrement d’une petite fille qu’ils ont gardée dès son premier mois de naissance, jusqu’à l’âge de deux ans. L’attachement était important , dit M. Chrétien. Elle est retournée dans sa famille biologique. Ça nous a fait beaucoup de peine.

Une petite fille supervisée par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) Photo : Radio-Canada / Jacques Racine

Le fait que le couple n’a pu avoir d’enfant est aussi entré en ligne de compte. On en voulait beaucoup, peut-être qu’on voulait trop? suppose M. Chrétien.

Après qu’on a eu adopté trois enfants, Suzanne est tombée enceinte de triplets, mais elle les a perdus à 21 semaines. Ç’a été tout un drame. Mais quand même, au moins, on est revenus à la maison et nos jeunes étaient là et on devait s’en occuper. Ça faisait mal, mais on avait une sorte de joie autour quand même.

Selon M. Chrétien, certains jeunes gardent un lien alors que d’autres ne donnent pas de nouvelles. Récemment, on a eu des retrouvailles avec des jeunes. C’était magique!

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie est toujours à la recherche de familles d’accueil.

Aussi entraîneur en haltérophilie

Serge Chrétien est aussi entraîneur en haltérophilie. Il tire une grande fierté d’avoir entraîné la championne Maude Charron pendant quatre ans. Il est aujourd’hui son motivateur.

Elle faisait du crossfit (qui combine plusieurs sports) et m’avait contacté parce qu’elle voulait améliorer ses performances en haltérophilie. J’ai vu que son talent était nettement du côté de l’haltérophilie , raconte-t-il.

Je lui ai dit : “Si tu persistes en haltérophilie, tu vas aller aux Olympiques de 2020”. Actuellement, elle est en très bonne position, mais il faut attendre l’étape des qualifications pour confirmer. Mais disons que ça sent bon!

Serge Chrétien a été l'entraîneur des haltérophiles Maude Charron et Simon Pratte de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

M. Chrétien dit avoir autant de fierté aussi pour ses jeunes athlètes qui reviennent de compétitions régionales ou nationales. Plusieurs ont enregistré de bonnes performances.

Il voit un lien entre son rôle de père substitut et celui d’entraîneur. Les jeunes ont toujours besoin d’être écoutés, de savoir qu’il y a quelqu’un pour eux , estime-t-il.

Il se dit aussi fier de la Fondation Serge Chrétien pour une jeunesse sportive. L’argent généré par les intérêts provenant de dons est géré par le biais du Fonds communautaire Gaspésie—Les Îles.

Un comité de cinq personnes veillera à redistribuer l’argent aux jeunes sportifs pour payer un entraîneur, de l’équipement ou des déplacements pour une compétition, quel que soit le sport.