Saguenay devrait adopter son budget lundi

Ceux-ci se disent maintenant satisfaits de la nouvelle version.

Le conseiller municipal de Jonquière, Carl Dufour confirme que les projets d'amphithéâtre et de stade de soccer intérieur ne feront pas partie de la nouvelle version du plan triennal.

Ça ne veut pas dire qu’ils ne se feront pas, mais on va les étudier un par un. On va aller voir si on peut réduire ces coûts-là.

Carl Dufour, conseiller municipal