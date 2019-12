De l'exercice en petites rafales pour être en forme en 2020

Deux études publiées au cours de la dernière année à l’École de sciences de la santé et de l’exercice à l’UBC Okanagan mettent en lumière les bénéfices que procureraient les courtes séances d'exercice en rafale.

Selon Jonathan Little, chercheur et enseignant à l’École de sciences de la santé et de l’exercice à l’UBC, la pratique de 20 secondes à la fois de mouvements intenses comme gravir trois escaliers, trois fois par semaine, pendant six semaines, permettrait d'améliorer la santé cardiovasculaire chez les personnes relativement inactives de la même manière que si elles s'adonnaient à un entraînement d’intensité modérée en gymnase.

Jonathan Little souligne que ces « collations d'exercices », comme il les appelle, ne procureront pas nécessairement tous les bénéfices des formes plus conventionnelles d’entraînement.

Il espère toutefois que cette découverte motivera les gens qui ne prennent pas le temps de faire de l’exercice de manière structurée à bouger en s'adonnant à l'activité sportive par petites bouchées.

« Vous pouvez bénéficier de certains avantages de l’exercice avec un effort et une planification assez minimes si vous êtes prêt à monter les escaliers ou à accélérer votre marche par exemple », dit M. Little.

Sally Stewart, enseignante depuis 30 ans à l’École de sciences de la santé et de l’exercice de l’Université de la Colombie-Britannique, encourage également la population à essayer de bouger davantage au cours de la nouvelle année et à incorporer le conditionnement physique dans le mode de vie.

Elle suggère de marcher davantage, de prendre les escaliers plus souvent ou de prévoir de courtes routines de 10 minutes d’exercice modéré comme faire la planche, des pompes ou même des étirements.

« Saisissez chaque occasion de bouger », conseille la professeure qui souligne que toutes les minutes d’exercice effectuées au cours d’une journée s’accumulent.

Meilleure santé physique et mentale

Mme Stewart rappelle que l’amélioration de la santé cardiovasculaire et le maintien de la santé musculaire contribueront au bien-être physique et psychologique.

« Faire de l’exercice aide à mieux dormir la nuit et si on dort mieux la nuit, ça donne plus d’énergie pendant la journée pour être plus productif, et lorsqu'on se sent plus productifs, c'est mieux pour la santé mentale. »

D'après une étude de ParticipACTION sur la condition physique et le bien-être publiée en novembre, seulement 16 % des adultes canadiens suivent la recommandation de 150 minutes d’activité modérée à vigoureuse par semaine.

Seulement un peu plus de 50 % des adultes au Canada font au moins 7500 pas par jour, révèle également cette étude.

ParticipACTION fait valoir qu'à peine 15 minutes d’activité physique par jour améliorent le sommeil, l’anxiété et le niveau d’énergie.

Avec les informations de Chad Pawson