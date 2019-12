Un juge ontarien à la retraite devra réévaluer sa décision de garder à huis clos une audience qui a pour but de décider si des policiers de Thunder Bay devraient subir des procédures disciplinaires pour leur enquête sur la mort d’un Autochtone, a tranché la Cour d’appel de l’Ontario.

L’affaire remonte à octobre 2015, lorsque le corps de Stacy DeBungee a été trouvé dans la rivière McIntyre de Thunder Bay. À peine quelques heures plus tard, le Service de police de Thunder Bay a déterminé que la mort de l’homme autochtone de 41 ans n’était pas criminelle avant de mettre un terme à son enquête.

Le frère de M. DeBungee ainsi que le chef des Premières Nations de Rainy River, dont était issu le défunt, ont porté plainte au Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP). En février 2018, ce dernier a conclu que la police de Thunder Bay avait manqué à son devoir en ignorant ou en négligeant plusieurs indices importants de l’enquête, qu’il qualifiait par ailleurs d’ inadéquate .

Mais étant donné le temps qui s’était écoulé depuis la première plainte, la Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB) devait décider si elle accorderait une prolongation pour que des audiences disciplinaires puissent se tenir. Au lieu de prendre la décision elle-même, la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay a confié la tâche au juge à la retraite Lee Ferrier.

En vertu de la Section 83 (17) de la Loi sur les services policiers, il revient à la Commission des services policiers de la Ville de Thunder Bay d'approuver la mise en place d'une audience disciplinaire pour des agents policiers parce que l’enquête du BDIEPBureau du directeur indépendant de l’examen de la police a pris plus de six mois.

À la demande notamment du chef de police et des agents concernés, le juge Lee Ferrier a décidé de tenir l’audience sur la prolongation à huis clos, même si les plaignants s’y opposaient et en dépit du fait que les audiences tenues en vertu de la Loi sur les services policiers sont généralement ouvertes au public.

Dans sa décision, le juge Ferrier estimait qu’une audience publique aurait corrompu les témoins et stigmatisé les agents en cause.

Les plaignants ainsi que CBC (Canadian Broadcasting Corporation) se sont par la suite tournés vers la Cour divisionnaire, où ils ont fait valoir en vain que la Charte canadienne des droits et libertés exigeait une audience publique sauf dans certaines circonstances très particulières.

Lors de leur appel, les plaignants et CBCCanadian Broadcasting Corporation ont fait valoir que l’audience devrait être publique étant donné les allégations de racisme systémique envers les Autochtones auxquelles fait face la police de Thunder Bay.

Dans sa décision publiée vendredi, la Cour d’appel a ordonné au juge Ferrier de réévaluer sa décision et a cité plusieurs raisons selon lesquelles une audience publique serait préférable.

Le juge Sharpe a également cité le rapport dévoilé en décembre 2018 par le BDIEPBureau du directeur indépendant de l’examen de la police , dans lequel le directeur de l’agence dénonçait le racisme systémique au sein du Service de police de Thunder Bay (SPTB) à l’endroit des Autochtones et le fait que les circonstances entourant la mort de M. DeBungee avaient été largement médiatisées.