Une tempête de neige pour finir l’année

Il y a de fortes chances que les déplacements pour les festivités du jour de l’An soient perturbés en raison de la tempête qui doit s'abattre sur l'est du pays.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante pour une grande partie du sud de l'Ontario de dimanche à lundi matin et encourage les résidents à éviter les déplacements non essentiels jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

L'avertissement s'applique aux régions du Grand Toronto, ainsi qu'à celles de Peel, Halton, York et Durham, Barrie, Waterloo, Parry Sound, Kingston, Sudbury et Cornwall. Les conditions météorologiques pourraient aussi rendre les déplacements très difficiles en Outaouais et dans l'Est ontarien.

Les conditions routières devraient être très mauvaises dimanche et lundi, surtout en secteurs montagneux, où de 10 à 15 mm de verglas pourraient couvrir le sol.

Dans le secteur de Gatineau, du grésil devrait se former au cours de la nuit et sera mêlé à de la pluie verglaçante d'ici lundi matin.

La hausse des températures au-dessus du point de congélation prévue en mi-journée lundi fera en sorte que la pluie verglaçante se changera en pluie.

Un Nouvel An blanc

La tempête touchera également une bonne partie du Québec. Environnement Canada prévoit des accumulations totales de 15 à 20 cm de neige à compter de lundi après-midi jusqu'à mardi après-midi. L'Estrie et la couronne nord de Montréal pourraient recevoir jusqu’à 30 cm.

Il y a encore de l'incertitude concernant le principal type de précipitations; toutefois, les conditions routières pourraient s'avérer dangereuses par moments ce soir, cette nuit et lundi.

De forts vents sont également prévus, avec des rafales de 70 km/h et plus attendues dans toutes les régions. Combinés aux chutes de neige, ces vents causeront de la poudrerie par endroits.

Les Maritimes pas épargnées

Environnement Canada a également émis des bulletins météorologiques spéciaux sur l’ensemble des provinces maritimes pour le 31 décembre et le 1er janvier : de 15 à 30 centimètres de neige sont attendus au Nouveau-Brunswick, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard pourrait aussi recevoir entre 10 à 20 centimètres de neige.

En Nouvelle-Écosse, on s'attend à peu de neige, surtout dans le sud de la province où il ne tombera que quelques centimètres. Toutefois, d'importantes précipitations de pluie pourraient être accompagnées de rafales de 70 à 80 km/h.

Ce mélange de neige et de pluie pourrait ralentir certains automobilistes qui prévoient emprunter les routes la veille du jour de l'An.