Les jeux d’évasion volent la vedette à Sherbrooke

L’objectif est simple : en une heure top chrono, les équipes de trois à huit participants doivent quitter une pièce parsemée d’énigmes.

Le but est de faire des associations entre les différents éléments du jeu, explique le propriétaire du jeu d’évasion Escaparium à Sherbrooke, Jason Hallée. Il faut progresser d’étape en étape jusqu’à la réalisation du but ultime de la salle : la quitter en 60 minutes.

C’est de plus en plus rare de trouver des activités qui permettent de décrocher pendant une heure et passer du temps avec des amis, des proches, des collègues. Tout le monde y trouve son compte. Jason Hallée, propriétaire d’Escaparium

Depuis 2016, la compagnie offre différents jeux d’évasion dans sa succursale située dans l’arrondissement Rock Forest. Vu la popularité grandissante de l'activité, une deuxième branche a également ouvert au centre-ville l’année dernière.

Au départ on voulait modifier les salles de Rock Forest au rythme des saisons pour attirer les gens qui ont déjà fait nos salles, mais comme on a vu le succès de ce qu’on avait à Rock Forest on a décidé d’ouvrir une deuxième succursale au centre-ville , ajoute Jason Hallée.

Certains participants viennent de loin pour essayer de nouveaux jeux d’évasion. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Le propriétaire estime recevoir 200 groupes dans ses deux établissements chaque fin de semaine. Maintenant c’est rendu très rare de rencontrer des groupes qui n’ont jamais joué [à des jeux d’évasion], c’est bon signe , se réjouit-il.

Les amateurs auront encore de quoi se mettre sous la dent. Jason Hallée compte ouvrir au moins trois nouvelles salles, chacune avec un budget d’environ 50 000 $, au cours des prochaines années. Le défi : faire sa marque parmi un bassin grandissant de jeux d’évasions.