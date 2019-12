Victoire du Drakkar en prolongation face au Phœnix de Sherbrooke

Valentin Demchenko a mérité la première étoile du match alors qu'il a marqué après 2 minutes 51 secondes en prolongation, accordant la victoire aux siens. Toutefois, la première équipe au classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) a tenu le fort pendant une grande partie du match face à la troupe de Jon Goyens.

Le match n'avait pas commencé de façon triomphale pour les Baie-Comois. C'est l'ailier droit Nathael Roy de Sherbrooke qui a ouvert la marque avec son 11e but de la saison après plus de 14 minutes de jeu en première période face au gardien du Drakkar Lucas Fitzpatrick.

La deuxième période a commencé avec un second but de Sherbrooke, des mains d'Alex-Olivier Voyer, son 22e de la saison, après 35 secondes de jeu.

Le Drakkar a toutefois réussi à s'inscrire au tableau indicateur avec un but de l'ailier droit Nathan Légaré, son 17e de la saison, quatre minutes plus tard alors que les Nord-Côtiers se trouvaient en avantage numérique. Samuel Bolduc du Phœnix avait écopé d'une punition pour avoir donné un coup de bâton près de deux minutes plus tôt.

Gabriel Fortier a ensuite créé l'égalité, marquant son 15e but de la saison à la 13e minute de la période médiane. Celle-ci n'aura pas duré, alors que le Phœnix a repris les devants quelques minutes plus tard avec un but, gracieuseté de Julien Anctil.

Anctil est revenu à la charge pendant le troisième tiers, marquant son deuxième but de la partie et son 12e de la saison après huit minutes de jeu en troisième période.

L'ailier gauche baie-comois Charles-Antoine Giguère ne s'est pas laissé décourager et a redonné l'espoir aux siens en marquant le troisième but de la partie du Drakkar, son septième de la saison, près de cinq minutes plus tard. Cet espoir s'est concrétisé davantage grâce à un filet de Raivis Kristians Ansons, portant la marque à 4-4 avec cinq minutes à faire au match.

La troupe de Jon Goyens a effectué 35 lancers vers le gardien adverse Thomas Sigouin, alors que les Sherbrookois ont dirigé 31 tirs vers Lucas Fitzpatrick au cours de la partie.

Avant le match, le Drakkar se trouvait au 14e rang du classement général de la Ligue, avec 14 victoires et 15 défaites, dont quatre en prolongation et une en tirs de barrage. Cette nouvelle victoire porte la fiche de l'équipe à 15-15-4-1.

Le prochain match des Nord-Côtiers aura lieu dans deux jours alors que le Drakkar accueillera les Remparts de Québec le 31 décembre au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.