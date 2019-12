Dans l’Est, la neige se fait attendre, mais les motoneigistes vivent d’espoir

La neige se fait attendre dans l'Est-du-Québec et les motoneigistes doivent prendre leur mal en patience. Mais l'optimisme est au rendez-vous à Saint-Adelme, dans la Matanie, avec les précipitations attendues mardi et mercredi.

L’hiver s’était pourtant annoncé précoce avec la tempête du 12 novembre. Rimouski avait reçu 27 cm, Gaspé, 39 cm et la Côte-Nord, 35 cm.

Depuis, la pluie est venue brouiller les plans des motoneigistes. Le manque de neige dans les sentiers et la pluie tombée plus tôt en décembre affectent l'achalandage pendant la période des Fêtes au Relais de Saint-Adelme. Mais la propriétaire, Maggy Marquis, a bon espoir de voir l'hiver s'installer.

Ils annoncent de la belle neige. Les tempêtes nous, on les prend toutes! Tous les centimètres sont bons! Maggy Marquis, propriétaire du Relais Saint-Adelme

Maggy Marquis, propriétaire du Relais Saint-Adelme Photo : Radio-Canada

Aussitôt qu'on va avoir le OK du club de motoneige, on va annoncer que c'est officiellement ouvert et les gens seront rassurés. Ce sera sécuritaire , ajoute Mme Marquis.

Certains amateurs plus téméraires sont tout de même présents dans les sentiers depuis quelques jours.

La neige est présente actuellement en Matanie, mais pas suffisante pour justifier l'ouverture officielle des sentiers. Photo : Radio-Canada

C’est praticable, mais c'est à faire attention , commente Jason Savard. Il manque un peu de neige, mais en général, c'est beau. On avait hâte que ça commence, par exemple. C'était le temps, si ça n'avait pas été de la pluie on aurait commencé avant, mais... c'est ça.

L’optimisme de Maggy Marquis ne se dément pas. Dans les champs, il y a une semaine on voyait le foin, ici. Si vous regarder la piste, c’est superbe, les champs sont couverts enfin , montre-t-elle.

On m’a dit hier matin que Rimouski, ce n’était pas ouvert encore, sur la Côte-Nord non plus. Ici, c’est une question d’heures avant que le lancement officiellement soit fait.

Les motoneigistes les plus mordus s'aventurent dans les sentiers, même si la neige est peu abondante. Photo : Radio-Canada

Selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la motoneige génère plus de 3 milliards de dollars en retombées économiques annuellement au Québec.

D’après le reportage d’Adrianne Gauvin-Sasseville