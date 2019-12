Défaite de l'Océanic face à l'Armada de Blainville-Boisbriand

Les visiteurs ont compté les premiers, alors que le défenseur Simon Lavigne de l'Armada a marqué après 13 minutes de jeu en première période, son deuxième but de la saison.

La lancée de l'équipe de Bruce Richardson s'est poursuivie en deuxième période. Zachary Roy, ailier droit de l'Armada, a battu le gardien rimouskois Raphaël Audet avec son 11e but de la saison, après huit minutes de jeu. L'avance de l'équipe adverse s'est creusée à la toute fin de la période médiane alors que le joueur de centre Antoine Demers a marqué son cinquième de la saison.

La deuxième période a d'ailleurs été marquée par une certaine indiscipline des joueurs bas-laurentiens, alors que deux d'entre eux se sont retrouvés au cachot, soit Walter Flower en tout début de période pour avoir fait trébucher un joueur de l'équipe adverse, puis Luka Verreault pour avoir retardé le jeu à la mi-période.

Isaac Belliveau a finalement permis à l'Océanic de s'inscrire au tableau indicateur en début de troisième période alors que les Nics étaient en avantage numérique. Le défenseur a marqué son huitième but de la saison avec l'aide de Cédric Paré et de Nicolas Guay.

Le soulagement n'aura pas duré longtemps. Simon Pinard marque son 13e but de la saison pour l'Armada environ deux minutes plus tard.

Frédéryck Janvier, ailier gauche des Rimouskois, a été en mesure de réconforter son équipe après 13 minutes de jeu en troisième période, portant la marque à 4-2 pour Sherbrooke. Toutefois, Benjamin Corbeil a assuré la victoire des siens dans la dernière minute de jeu avec un but dans un filet désert.

Au cours de la partie, les Bas-Laurentiens ont porté 26 lancés vers le gardien adverse, Émile Samson, alors que les joueurs de Blainville-Boisbriand ont dirigé 31 tirs vers Raphaël Audet.

Avant le match, l'Océanic se trouvait au quatrième rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) avec 20 victoires et neuf défaites, dont trois en prolongation et le même nombre en tirs de barrage, et ce, après 35 parties jouées cette saison. Cette nouvelle défaite porte la fiche de l'équipe à 20-10-3-3.

Après une série de quatre matchs à domicile, l'Océanic se déplace à Victoriaville, où il affrontera les Tigres le 31 décembre.