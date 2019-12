La Fromagerie biologique l’Ancêtre a le vent dans les voiles

La Fromagerie biologique l’Ancêtre à Bécancour a le vent dans les voiles. Fondée en 1992 par neuf producteurs de lait qui voyaient un avenir prometteur dans les fromages biologiques, l’entreprise vend maintenant ses produits partout au pays et gagne même des prix jusqu’en Europe pour ses cheddars.

L’entreprise a de quoi fêter : six prix d’excellence viennent de s’ajouter aux 50 autres qui trônaient déjà dans la petite boutique de Bécancour.

Dernièrement, on a participé à un concours qui s'appelle les Global Cheese Awards, qui est situé en Angleterre, un concours qui a lieu chaque année depuis maintenant 155 ans, se réjouit Pascal Désilets, président-directeur général de la Fromagerie biologique l'Ancêtre. On est très fiers d’avoir gagné six prix, dont le meilleur cheddar au Canada .

Être les premiers à produire du fromage bio

L’entreprise a une histoire bien particulière. Les producteurs à la tête du projet au début des années 1990 avaient prédit que les aliments biologiques prendraient de plus en plus de place sur les tablettes d’épiceries des consommateurs. En 1992, l’Ancêtre est la première fromagerie du genre au pays. C’est un pari risqué qui portera finalement fruit.

Au départ, c’était vraiment précurseur. C’était avant que la tendance soit clairement implantée. C’était des gens qui étaient très déterminés, très passionnés. Pascal Désilets, président-directeur général de la Fromagerie biologique l'Ancêtre

Depuis, une vingtaine de produits sont nés, allant du fromage en grains à la Fondue en passant par la crème glacée. Près de six millions de litres de lait sont transformés annuellement à son usine de Bécancour.

Tous les produits développés portent encore aujourd’hui le logo qui indique que leur composition est biologique.

La fromagerie a maintenant dans ses cartons un projet d’agrandissement majeur pour son usine qui devrait augmenter considérablement sa production d’ici les cinq prochaines années.

D'après le reportage d'Anne-Andrée Daneau