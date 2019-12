Des patrouilleurs pour assurer la sécurité dans les sentiers

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ ) ainsi que des patrouilleurs de la Sûreté du Québec seront aussi présents.

L'objectif est de s'assurer que les limites de vitesse sont respectées, de même que les règles impliquant l'alcool et les facultés affaiblies.

Il faut savoir que chaque année, la FCMQ forme des patrouilleurs de clubs ainsi que ses patrouilleurs provinciaux. Elle s’assure ainsi que les 1 200 patrouilleurs bénévoles aient toutes les connaissances et la compétence voulues pour veiller sur la sécurité des usagers .

Diane Fleurent, secrétaire du Club de motoneige d'Amos, rappelle aux usagers de se montrer prudents.

C’est sûr qu’il faut s’attendre à ce qu’il y ait des agents de surveillance dans les sentiers. Soit ils [les motoneigistes] vont rencontrer des [agents] de la Sûreté du Québec ou de la FCMQ, dit-elle. Pendant la période des fêtes, il y a beaucoup plus de personnes dans les sentiers, donc on ne veut pas avoir d’accidents. On demande aux motoneigistes de surveiller leur vitesse.

Pour sa part, le Club motoneige Val-d'Or fait état de la présence d'une trentaine d'agents de sécurité et de signalisation qui travaillent bénévolement.

Leur rôle est de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques en sentiers et de vérifier la conformité des motoneiges aux lois et règlements en vigueur.