L'amour des chiens au coeur du succès d’Ivanie Blondin

2018 devait être l’année de sa consécration aux Jeux olympiques de Pyeongchang, mais les grandes attentes placées en elle ont été trop dures à porter : elle rentre sans médaille. La championne, exigeante envers elle-même, vit très mal cette contre-performance et plonge dans la dépression.

Pour se relever, il a dû se réinventer. Ivanie s’est alors rapprochée de la Cochrane Humane Society. Même si elle a déjà un chien et un perroquet bavard à la maison, elle a tout de même ressenti le besoin de s’entourer d’encore plus d’animaux. Elle est donc devenue une famille d’accueil et a pris soin de chiens malades, aux besoins particuliers ou pas encore prêts pour l’adoption jusqu’à ce qu'ils le soient.

La Cochrane Humane Society est toujours à la recherche de familles bénévoles pour acceuillir les chiens et les préparer à l'adoption. Photo : Radio-Canada

J'étais complètement en dépression, mais je n'arrêtais pas de remplir la maison avec plein d'animaux , raconte-t-elle. Ça m'a vraiment fait du bien mentalement. Je pense que c'est une des raisons de pourquoi aujourd'hui je performe bien [...] Ça me donnait de l'énergie positive et la volonté de continuer le patin [et] de bien performer .

S'occuper de ces chiens lui a permis de mieux s'occuper d’elle-même. Les chiens ont pu trouver une famille, elle a retrouvé son mental de championne et peut glisser sereinement vers de nouveaux succès.

Mais elle l’assure, dès la fin de la saison, à son retour à la maison, elle retrouvera les couloirs de la Cochrane Humane Society et ses petits protégés.

Ivanie Blondin offre son temps à la Cochrane Humane Society en tant que famille d'accueil. Photo : Radio-Canada

Savoir bien s'entourer pour se relever

Outre ces changements dans sa vie personnelle, Ivanie Blondin et son entraîneur de l'équipe nationale, le Néerlandais Remmelt Eldering, décident de changer leur approche de la compétition.

Le plus gros changement que l’on a fait c'est qu'on a arrêté de travailler sur les attentes, mais plutôt sur les normes d'entraînements explique celui qui la suit depuis un an et demi. Peu importe les attentes, on les met de côté et on se concentre sur le processus, [soit] la façon d'y arriver.

La méthode semble faire ses preuves. Ivanie Blondin, que son entraîneur décrit affectueusement comme une petite chihuahua agressive enchaîne les médailles et records personnels.

Une petite chihuahua agressive… (rires). Oui, ça me décrit quand même bien. Je suis une petite puce sur la glace comparée aux autres filles contre lesquelles je compétitionne, mais je peux être agressive aussi. Ivanie Blondin, patineuse de vitesse de l'équipe Canada

Avec son agressivité sur la glace et sa confiance retrouvée, Ivanie est redevenue elle-même.