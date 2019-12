Une église en difficultés financières tourne le dos à des activités de financement

L'église de Saint-Isidore est en manque de fonds. C'est un épisode qui rappelle de douloureux souvenirs à un couple qui se dévoue depuis toujours à sa foi.

Flora et Vincent Richard habitent tout près de l'église et sont très actifs dans la communauté. Les brunchs mensuels, qui se sont déroulés entre 2012 et 2014, étaient pour eux une façon d'offrir une contribution à leur paroisse et aux leurs.

Le couple raconte que cela rapportait plus de 20 000 $ par année à l'église de Saint-Isidore.

L'église de Saint-Isidore est la nouvelle paroisse en manque de fonds. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Ils croient qu'avec une telle somme, le curé n'aurait pas eu à partager ses inquiétudes sur les finances de la paroisse, lors d'une messe dominicale ce mois-ci.

Ça, c'est de l'argent que l'église aurait. Mais on a été arrêtés. Que voulez-vous qu'on fasse ? Vincent Richard, paroissien de l'église de Saint-Isidore

Depuis que l'église a demandé à Flora et Vincent Richard de cesser leurs activités, le couple a cessé de lui donner de l'argent. On leur a demandé de tout arrêter, car les brunchs avaient lieu le dimanche et attiraient des paroissiens hors des messes.

On n'aime pas en parler encore, parce que ça nous blesse...Ça nous blesse encore , s'exclame M. Richard.

Depuis que l'église leur a demandé de cesser leurs activités, ils ont cessé de lui donner de l'argent. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Quand c'est arrivé, je ne te mens pas, on a été trois semaines à se lever le matin, on s'assoyait [...] puis on pleurait. On pleurait puis on n'avait pas le goût de faire rien. Vraiment, c'était comme si c'était un gros deuil , ajoute Flora Richard.

Le prêtre Jean-Marc Guérette confirme que sa paroisse a en effet demandé que cessent les brunchs de financement à cause du conflit d'horaire que cela représentait avec les messes.

Il n'a toutefois pas précisé combien d'argent cela rapportait pour son organisme et n'a pas accordé d'entrevue sur le sujet.

Mais la foi des Richard ne s'épuise pas : au terme de cette épreuve, une nouvelle vocation est née.

Un matin, on s'est levé. Puis on s'est dit : ''Regarde, c'est du bien ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas?'' , raconte Flora Richard. Mais pour l'église, ils ne nous veulent pas là. On va aller à d'autres places.

Le couple continue d'offrir son amour et son temps à une cause noble, mais cette fois, ce sont les enfants malades qui sont gâtés. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le couple continue d'offrir son amour et son temps à une cause noble, mais cette fois, ce sont les enfants malades qui sont gâtés.

Chaque enfant qui est malade, qu'on a aidé, c'est un enfant du bon Dieu. Donc, c'est une église qu'on a aidé , souligne Flora Richard.

Le couple dit ne pas avoir de regrets, car son dévouement prend maintenant un autre sens.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve