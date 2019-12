À la mémoire du policier Eric Czapnik

Le 29 décembre 2009, l'agent Ireneusz « Eric » Czapnik remplissait un rapport dans sa voiture, garée devant le campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa. Il s'y était rendu pour accompagner une victime de violence conjugale.

Kevin Gregson, un agent de la Gendarmerie royale du Canada suspendu depuis 2006, s'en est pris à lui, poignardant le policier à même son véhicule. M. Czapnik, âgé de 51 ans, a succombé à ses blessures.

Dix ans après sa mort, nous continuons à nous rappeler Eric — il était un grand policier qui aimait sa famille, une grande personne. Nous célébrons sa vie et nous sommes en deuil , a écrit le chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, dans une déclaration écrite.

Ces quelques lignes font office de préambule à la lettre écrite par la femme de M. Czapnik, Anna Korutowska, dans laquelle elle retrace l'histoire d'immigration de son défunt mari et leur première rencontre.

Anna Korutowska commémore la perte de son mari qui était policier pour la Ville d'Ottawa. (Archives) Photo : Radio-Canada

À cette époque, je venais d’avoir trente ans et j’avais renoncé à l’idée de trouver l’amour, décidée à me concentrer sur ma carrière, à explorer le monde, à profiter de la vie et, vers l’âge de 35 ans, à adopter un enfant. Ah, mais le Seigneur en avait décidé autrement. J’ai connu Eric lors d’un rendez-vous arrangé par un ami commun , peut-on lire dans la lettre.

Nous nous sommes fréquentés, ensuite fiancés en moins de six mois, puis mariés peu après. Anna Korutowska

Mme Korutowska raconte également que son mari avait toujours rêvé de devenir policier, comme son père qui avait exercé ce métier pendant 30 ans en Pologne. Il réalisa son rêve à l'âge de 49 ans. Eric devint l’agent de police embauché à l’âge le plus avancé à Ottawa , se rappelle-t-elle.

S'il était inquiet et timide d'évoluer auprès de collègues bien plus jeunes et bien plus expérimentés, il s'est rapidement intégré pour faire partie de la famille en bleu , selon la veuve. S'en suivent quelques anecdotes légères sur l'origine du surnom de M. Czapnik, que ses collègues appelaient affectueusement « Pickle ».

Mme Korutowska relate les faits de la fatidique nuit du 29 décembre 2009 avec beaucoup d'émotions, décrivant l'agresseur comme un ex-policier mécontent vêtu en détective .

L’homme tenta de s’emparer du pistolet d’Eric, et ce faisant, blessa très gravement Eric avec un couteau. Malgré sa blessure, Eric n’abandonna jamais son arme. Tragiquement, il mourut à l’hôpital un peu plus tard, après avoir couru tout seul jusqu’à la salle d’urgence , écrit-elle.

« Surtout reconnaissante »

Ce dixième anniversaire n'efface pas les souvenirs. Je suis grandement reconnaissante et je chéris chacun des moments que j’ai pu vivre auprès de lui , fait-elle savoir. Cette dernière est persuadée que le défunt policier veille sur elle et sur leur fils de 13 ans, les gardant en sûreté et en santé .

On m’a traitée avec le plus grand soin, avec beaucoup d’amour, et une compassion sans précédent. Anna Korutowska

Dans les derniers paragraphes de sa lettre, Mme Korutowska remercie tous ceux et celles qui ont pris soin de sa famille dans la dernière décennie. Elle souligne à maintes reprises le soutien du Service de police d'Ottawa et du Service paramédical d'Ottawa ainsi que de ses amis proches.

Pour l'intégralité de la lettre : En souvenir de l’agent Eric Czapnik, 10 ans après (Nouvelle fenêtre) .