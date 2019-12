L'artisane Laura Pinette et le partage de la culture innue

L’artiste innue Laura Pinette propose, avec Kreation L'aura, de nombreux produits typiques de l'artisanat innu. Portrait d’une artiste au parcours particulier et à l’avenir prometteur, et pour qui le partage des connaissances est central.

Laura Pinette a grandi entre Montréal et Maliotenam, d’où viennent respectivement son père et sa mère. C’est avec sa famille maternelle, notamment avec ses grands-parents et ses tantes qui la gardaient dans sa jeunesse, que l’artiste a appris non seulement la langue, mais aussi les rudiments de l’artisanat innu.

À mon avis, je représente ma nation au complet. Je trouve que mon travail, c'est ce que je suis. Laura Pinette, artisane innue

J’avais cinq ans et c’est à ce moment-là que j’ai appris l’artisanat comme la broderie en premier, et le perlage , se rappelle l’artiste, racontant que sa tante lui a montré à perler pour le plaisir dans ses soirées de jeunesse, avant que cela ne devienne une passion puis un gagne-pain.

L'artisane innue Laura Pinette Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

J’en ai toujours fait un peu , souligne l’artiste, mentionnant au passage que ses parents l’ont soutenu en lui offrant des tissus et des fils en cadeau.

Mme Pinette a d’ailleurs offert à sa mère le premier sac à main qu’elle a confectionné. Ça, c’était vraiment par plaisir que je le faisais , affirme celle qui étudiait dans le but de devenir éducatrice à la petite enfance dans sa jeune vie d’adulte. L’artisanat a toujours eu une place même lorsqu’elle étudiait.

Des œuvres prisées

C’est une amie de Laura Pinette qui lui a suggéré de commercialiser ses œuvres, ce à quoi l’artiste a répondu par l’affirmative. Je lui ai laissé mes affaires pour qu’elle les amène à son école en ville parce que les réalisations étaient prisées, raconte-t-elle.

De fil en aiguille, l’artiste passe par des hauts et des bas qui l’emmènent à étudier la couture à Québec à l’âge de 24 ans. Cette expérience a permis à Laura Pinette de réaliser son projet de devenir entrepreneure artisanale.

Le perlage est une affaire de patience et de minutie. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Pour l'artisane, son travail, c'est son mode de vie. Je fais des pantoufles, je fais des sacs [...] j'ai commencé à faire des mitaines, des chapeaux , avance-t-elle. Laura Pinette explique qu'elle laisse guider son processus créatif par ce que la vie lui amène. Celui-ci change au gré des saisons.

Mes créations vont aller avec ce que la vie me permet de faire. Laura Pinette, artisane innue

C’est ça que je trouve beau à travers tout ça. Moi, je l’ai fait parce que je devais le faire , mentionne l’artiste, évoquant le souhait que ses parents avaient qu’elle étudie ou qu’elle travaille.

Je suis partie, j’ai toujours fait ce qu’on m’a dit, mais c’est sans me rendre compte que tout ça, c’était précieux, ce que j’étais en train de faire.

Encore aujourd’hui, les idées foisonnent pour Laura Pinette. Son prochain objectif est d’allier sa passion de l’éducation à celle de l’art. Mme Pinette aspire à enseigner son art à la nouvelle génération pour perpétuer la culture et la tradition innues.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle