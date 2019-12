Redécouvrez le carnaval de 1922 qui animait Winnipeg

En 1922, on y a tenu un grand carnaval où on retrouvait patinoire, saut à ski, toboggan, saut à ski, courses de traîneaux à chiens, courses de raquettes et saut de baril. Le terrain était entouré d'un mur de glace et brillamment éclairé la nuit, avec le saut à ski visible sur des kilomètres. Environ 65 000 personnes ont participé au carnaval, qui a duré pendant une semaine.

Les gens patinent sur la patinoire construite sur le terrain législatif du Manitoba pour le carnaval de 1922, tandis que les skieurs bravent la tour escarpée sautant en arrière-plan. Photo : Courtoisie : Peel’s Prairie Provinces / Bibliothèques de l'Université de l'Alberta

[À l’époque] le but était de donner aux habitants de Winnipeg et des villes environnantes l’occasion de sortir et de s’amuser, de se détendes et de sourire , après une période de dépression et de morosité suivant le boom des années de guerre, selon le livre A Diminished Roar: Winnipeg in the 1920s de Jim Blanchard.

Pour financer l’événement, des obligations ont été vendues et tous ceux qui en ont acheté ont été autorisés à voter pour la reine du carnaval.

Le terrain du carnaval d'hiver de Winnipeg était illuminé la nuit en 1922. La tour de gauche est le saut à ski éclairé. Photo : Courtoisie : Collection de cartes postales Martin Berman / Bibliothèque publique de Winnipeg

Les trains de voyageurs exploités par le Canadien Pacifique (CP) et le Canadien National (CN) ont tous deux indiqué que davantage de voitures devaient être ajoutées aux parcours qui amenaient des personnes de l'extérieur de la ville.

Les hôtels de la ville étaient complets et le Winnipeg Street Railway a déclaré qu'il avait plus de 1,5 million de passagers pour la semaine, ce qui était un montant record, a écrit Blanchard.

Un croquis montre la disposition du carnaval d'hiver de Winnipeg de 1922 sur le terrain du Palais législatif du Manitoba. Photo : Courtoisie : collection de cartes postales Martin Berman / Bibliothèque publique de Winnipeg

Malgré le succès de l’événement, le carnaval n’a été tenu qu’une seule fois. Selon Jim Blanchard, il est possible que ce soit en raison du coût important de l’événement, car la Ville ne pouvait pas s’attendre à ce que les citoyens achètent indéfiniment des obligations. D’autres versions, plus réduites, ont par contre eu lieu au cours des dernières décennies.

Selon l’historien Chritian Cassidy, une partie de ces événements ont mis l'accent sur le thème du sport avec la possibilité pour les clubs sportifs locaux de concourir et de montrer le meilleur de leurs athlètes. Les événements ont par contre commencé à diminuer plus près des années 1930, alors que plus de difficultés économiques se sont fait sentir et amenuisaient la capacité financière pour organiser des carnavals.

Avec les informations de Darren Bernhardt