Pluie verglaçante, grésil et neige abondante prévus dans le Nord de l'Ontario

Une grande partie du nord-est de l’Ontario doit s’attendre à de la pluie verglaçante dimanche après-midi et lundi, selon Environnement Canada.

Des alertes de pluie verglaçante sont en vigueur pour les régions du Grand Sudbury et ses environs, Manitoulin–Blind River–Killarney, North Bay–Nipissing Ouest, Sault-Sainte-Marie–Supérieur Est et Elliot Lake–Ranger Lake.

Les accumulations prévues varient entre 5 à 15 mm selon les régions et Environnement Canada prévient que la situation pourrait causer des pannes d’électricité.

L’agence recommande aussi d’éviter tout déplacement non essentiel parce que les routes, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés, glissants et dangereux.

La pluie verglaçante devrait se changer en neige lundi après-midi ou en soirée, ajoute Environnement Canada.

Les prévisions météo font aussi état d’un cocktail de neige, de grésil et d’un risque de pluie verglaçante pour les régions de Chapleau, Gogama, Foleyet, Kirkland Lake, Temiskaming Shores, Wawa, White River et Dubreuilville.

De la neige dans le nord-ouest

Par ailleurs, dans le nord-ouest, une accumulation de 10 à 20 cm de neige est à prévoir dès dimanche après-midi dans les régions d’Atikokan, Fort Frances, Cloud Bay et Thunder Bay.

Environnement Canada recommande aux automobilistes d’ adapter leur conduite aux conditions routières changeantes .