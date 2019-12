Affaire Matzneff : l’écrivain sort du silence pour la première fois

Si les réactions à l'ouvrage de Vanessa Springora se sont succédé, Gabriel Matzneff était jusqu'à présent resté silencieux. Sa première réaction, livrée au Parisien via quelques SMS échangés n'a pas tardé à être rapporté par la presse française.

Il y dénonce des attaques injustes et excessives à son encontre et va jusqu'à défendre la beauté de sa relation avec Vanessa Springora. L'écrivain octogénaire rapporte aussi au quotidien être souffrant et ne pas se trouver actuellement en France.

Gabriel Matzneff, qui défraie les chroniques depuis peu, est désormais au cœur d'un scandale à l'occasion de la sortie du livre Le consentement, de Vanessa Springora dans lequel elle y raconte sa relation - sous emprise avec l’écrivain primé - alors qu'elle avait 14 ans et lui presque 50.

L'écrivain octogénaire, dont la pédophilie est assumée à travers ses ouvrages, a longtemps été accompagné d'une indulgence manifeste du monde littéraire.

Il a même jusqu'à fait valoir ses penchants pour les jeunes filles à l’émission française Apostrophes en 1990, animée par Bernard Pivot. Sur le plateau, seule la romancière québécoise Denise Bombardier avait dénoncé l'écrivain, le comparant à ces vieux messieurs qui attirent les enfants avec des bonbons . Elle avait alors qualifié Gabriel Matzneff d'homme pitoyable ajoutant que la littérature ne peut pas servir d'alibi .

« L’aura littéraire n’est pas une garantie d’impunité »

Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a quant à lui apporté « son soutien à toutes les victimes » de l'écrivain ajoutant que « l’aura littéraire n’est pas une garantie d’impunité ».

Le ministre de la Culture français Franck Riester apporte «son entier soutien à toutes les victimes qui ont le courage de briser le silence», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Photo : The Associated Press / Michel Euler

Le ministre français de la Culture a ajouté avoir demandé l'ouverture d'une enquête concernant les allocations versées par le Centre national des lettres (CNL) à l’écrivain.

Le CNLCentre national des lettres verse à certains écrivains une allocation pour compenser les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie. Gabriel Matzneff en est bénéficiaire. J’ai demandé au CNLCentre national des lettres de me fournir toutes les précisions sur cette situation. Je prendrai mes responsabilités , affirme le ministre.

Dans le sillage de l'affaire Weinstein et du mouvement #MeToo, ce nouveau témoignage rencontre un écho important et l'ouvrage ne passe pas inaperçu : il sortira en France le 2 janvier alors même que le pays se trouve en pleine vague de dénonciation des violences sexuelles, après la plainte de l'actrice Adèle Haenel à l'encontre du cinéaste Christophe Ruggia et la nouvelle accusation de viol visant le réalisateur Roman Polanski.