Pour contrer les vols de ses tasses des Fêtes, un barman propose de faire la charité

Même s’il est conscient que les vols de verrerie sont possibles, le propriétaire du Proof Cocktail Bar, Jeff Jamieson, n’en croyait pas ses yeux en faisant sa comptabilité la semaine dernière.

« On sait que ça va arriver, mais à mesure que le mois avançait, on s’est rendu compte que [le nombre de vols] était extrême », note-t-il.

Selon lui, ces tasses aux lignes uniques ont eu la fâcheuse tendance à disparaître dans les poches de clients qui les appréciaient.

Pour tenter de contrer la vague de disparition, M. Jamieson a d’abord tenté de mettre les précieux gobelets en vente pour environ 20 $ chacun, mais sans grand succès.

« C’est vrai qu’elles sont magnifiques », reconnaît-il. « J’ai l’impression que les gens sont vivent la frénésie de Noël et que l’alcool réduit leur niveau d’inhibition et ils veulent rapporter un souvenir. »

Pour venir inciter ses concitoyens à lui laisser ses tasses, le commerçant a proposé sur Twitter de donner l’équivalent de la valeur de celles que les clients lui laisseront, l’hiver prochain, à l’Organisme Calgary Urban Project Society (CUPS), afin de soutenir des Calgariens dans le besoin.

« On s’est dit : “pourquoi ne pas en rire un peu, soutenir CUPS et limiter le nombre de tasses qui se sauvent?” Donc j’ai pris le montant des pertes de cette année et j’ai dit que tout ce qu’on en économiserait l’an prochain irait à CUPS », explique le tenancier.

Jeff Jamieson prévoit maintenir la vente de tasses l’an prochain pour en donner les profits à l’organisme. « C’est une façon de changer un vol en don. »

Avec les informations de Natalie Valleau