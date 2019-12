Un temps des Fêtes difficile pour les usagers de Para Transpo

Tout prend encore plus de temps qu'avant, et avant, c'était déjà mauvais , estime Sally Thomas, militante pour les droits des usagers de Para Transpo.

Mme Thomas a reçu à la naissance un diagnostic de spina-bifida, une maladie qui a empêché sa colonne vertébrale de se développer complètement. Malgré tout, sa condition ne l'a pas empêché de représenter le Canada aux Jeux paralympiques en 2004 et en 2008, en plus d'établir un record national en haltérophilie.

Sally Thomas est une usagère de Para Transpo qui se déplace en fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Amanda Pfeffer

Les délais et les annulations de transport ont été une source d'anxiété constante pour Mme Thomas. Elle déplore que l'on ne puisse planifier une course qu'au téléphone. Parfois, les usagers doivent attendre au bout du fil pendant plus d'une heure, explique-t-elle.

La période des Fêtes est particulièrement problématique et Mme Thomas ne peut s'empêcher de penser aux usagers qui restent pris à la maison, faute de transport.

Kyle Huphrey, qui a également recours aux services de Para Transpo, mentionne qu'il a failli se retrouver dans cette situation cette semaine.

Mon amie m'a invité chez elle pour Noël , raconte celui qui, comme Mme Thomas, se déplace en fauteuil roulant. J'ai dû lui répondre que je ne pouvais pas y aller si elle ne venait pas me chercher.

Son amie est venue le chercher, mais, selon M. Huphrey, la situation peut être plus compliquée pour les gens qui se déplacent en fauteuil motorisé plus lourd.

Par ailleurs, les déplacements avec Para Transpo compliquent son horaire de travail. Il ne peut travailler que s'il arrive à planifier un transport 24 heures à l'avance. Il est arrivé quelques fois en retard dans le passé.

Beaucoup d'espoirs pour le nouveau système

S'il manquait plus de 30 chauffeurs dans la dernière année chez Para Transpo, la Ville a engagé et entraîné plusieurs recrues qui seront prêtes à commencer dès le début de l'année 2020.

OC Transpo a également investi des millions de dollars pour améliorer le service et pour créer une plateforme de réservation en ligne qui doit être livrée d'ici la fin de l'année 2020.

Pendant ce temps, le transporteur espère introduire une version provisoire permettant la réservation de courses en ligne, une forme de projet pilote. Des tests devraient commencer entre Noël et le Jour de l'An.

Pat Scrimgeour est le directeur des systèmes clients et de la planification du transport en commun. (Archives) Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Nous sommes sur la bonne voie concernant notre plan , affirme Pat Scrimgeour, le directeur des systèmes clients et de la planification du transport en commun, dans une déclaration écrite.

Cependant, un questionnaire effectué sur Facebook par John Redins, du groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa, semble indiquer que personne n'a jusqu'à maintenant été contacté pour participer à ces tests. Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington, qui siège également à la commission du transport en commun, n'a quant à lui pas reçu d'information relative au début de ce projet pilote.

Avec les informations d'Amanda Pfeffer de CBC