Le temps doux, un défi pour les amateurs de sports d’hiver en Estrie

Le temps doux, le verglas et la pluie des derniers jours donnent bien des maux de tête aux amateurs de sports d’hiver en Estrie. Les stations de ski arrivent malgré tout à tirer leur épingle du jeu, bien que les visiteurs soient moins nombreux qu’habituellement sur les pistes en ce temps des Fêtes.

Samedi, seule la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge est demeurée ouverte à Sherbrooke. Au parc national du Mont-Orford, la totalité des pistes de ski de fond était inaccessible au public depuis vendredi, tout comme les sentiers de vélo à pneus surdimensionnés et ceux de randonnées pédestres sur neige

Si les pistes sont bien enneigées à Bromont, ce sont des champs bien verts qui sont visibles à l'horizon. Les températures confortables des derniers jours offre aux skieurs un spectacle bien paradoxal.

D'ailleurs, le 27 septembre est généralement la journée la plus achalandée de la saison. Cette année, les conditions météorologiques ont quelque peu freiné les visiteurs.

« On a eu de bonnes journées, mais rien d’exceptionnel, explique le président Bromont, montagne d’expériences, Charles Désourdy. On était peut-être à 50 % du taux d’occupation d’une journée normale. On a eu des journées à 8 000 visiteurs, mais normalement l’hiver, c’est plutôt 14 000 ou 15 000. »

Les investissements des dernières années pour améliorer l’enneigement ont certainement aidé les stations de ski de l’Estrie à maintenir de bonnes conditions pour les amateurs de sports de glisse. Malgré tout, la neige artificielle n’a pas suffi à convaincre tous les passionnés.

« On a beau essayer de convaincre les gens que c’est du beau ski, mais c’est vraiment la neige naturelle qui fait pétiller les yeux et qui fait que les gens ont le goût de sortir », croit Charles Désourdy.

Au mont Orford, moins du tiers des pistes étaient ouvertes samedi bien qu'une quantité suffisante de neige était au rendez-vous.

« On avait pris de l’avance dans l’ouverture des pistes, lance le directeur général de la Corporation ski & golf Mont-Orford, Simon Blouin. C’est sûr qu’on souhaiterait du froid pour relancer la fabrique de neige et ouvrir de nouvelles pistes, mais ce qu’on avait d’acquis, on ne l’a pas perdu. »

« On n’a pas eu de très bons Noël depuis deux ans, mais avec la météo des prochains jours, il ne fera pas trop froid et je pense que les prochaines semaines seront superbes », ajoute-t-il.

Une quinzaine de centimètres de neige, du grésil et de la pluie verglaçante sont attendus en Estrie en début de semaine.