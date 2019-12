Deux décennies de développement économique dans l’Est-du-Québec

Pénurie de main-d’œuvre, exode rural, développement de l’industrie touristique et multiplication des PME : les vingt dernières années ont apporté leur lot de défis pour l’économie de l’Est-du-Québec. Bilan économique de deux décennies chargées, mais moins catastrophiques qu’on pourrait le croire.

On a progressé. Il y a encore des défis, ils sont juste différents, maintenant. Guy Caron, économiste et ex-député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

Diversification de l'économie

L’économie, selon Guy Caron, a changé de visage. Dans le passé, miser sur une grande entreprise ou sur un grand secteur industriel avait des avantages, mais avec la désindustrialisation qu'on a vécue, on s'en va de plus en plus vers le domaine des services , explique-t-il.

L’économiste rappelle que cette transition vers une économie de service a carrément dévitalisé les régions mono-industrielles.

Et on a encore ce risque-là à certains endroits. Si, par exemple, La Pocatière devait perdre Bombardier, ce serait catastrophique pour le Kamouraska et même pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent , prévoit-il.

Guy Caron, économiste et ex-député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques. Photo : Radio-Canada

D’un autre côté, le nouveau visage de l’économie favorise le développement d’autres secteurs économique, dont le tourisme, et l’essor de plusieurs petites et moyennes entreprises, note Guy Caron.

Ces PME se sont multipliées partout sur le territoire. Les Îles-de-la-Madeleine, par exemple, en comptent maintenant près de 800, dont la majorité implantée dans les deux dernières décennies.

Ça a créé beaucoup de richesses et beaucoup d’emplois dans la plupart des secteurs , explique le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

Le maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

On a pensé pendant longtemps qu'on pouvait transformer en grande quantité les ressources naturelles, mais nous sommes incapables de convaincre les grandes compagnies de transformer sur place ces ressources-là, il faut être imaginatif dans les produits du terroir. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Main-d’œuvre transformée

Les vingt dernières années ont toutefois aussi été marquées par une pénurie de main-d’œuvre grandissante.

[Il y a vingt ans], il y avait déjà un exode des jeunes, mais il y avait plus de naissances. Maintenant, il y a moins de naissances et la population est vieillissante , lance Guy Caron.

L’immigration constitue maintenant le principal moyen de pourvoir les postes vacants et le milieu est plus enclin à accueillir de nouveaux arrivants , ajoute l'économiste.

L’exode des jeunes n’empêche pas toutefois l’apparition de nouvelles entreprises menées par ceux-ci. À Trois-Pistoles, dans Les Basques, plusieurs entreprises se sont développées dans les dernières années grâce au retour ou à l’arrivée de jeunes entrepreneurs déterminés à faire revivre la région.

Nos cafés, nos boulangeries, notre microbrasserie : les principaux commerces d’envergure au niveau culturel et touristique [à Trois-Pistoles] sont tenus par des jeunes de 35 ans et moins , s’exclame le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

Les cofondateurs de la microbrasserie Le Caveau de Trois-Pistoles, Diego Marasco et Nicolas Falcimaigne. Photo : Radio-Canada

Innovations et adaptation

Si le bogue de l’an 2000 n’a jamais eu lieu, les nouvelles technologies, elles, ont changé le visage de l’économie régionale depuis le début du millénaire, notamment dans les domaines forestier, maritime et minier, selon le responsable du Centre de recherche en développement territorial, le professeur Marc-Urbain Proulx.

La technologie a envahi les domaines de la forêt. C’était nécessaire, puisque notre forêt n’était pas suffisamment productive. La technologie et les techniques se sont mises de la partie pour améliorer la productivité forestière et la durabilité de la forêt , indique-t-il.

Marc-Urbain Proulx est professeur au département des Sciences économiques et administratives de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et responsable du Centre de recherche en développement territorial. Photo : La Presse canadienne

Dans le domaine maritime, les dernières innovations, ajoutées à des efforts de conservation des ressources, ont permis de réformer l’industrie de la pêche pour le mieux.

Que ce soit pour la pêche au homard ou pour la pêche au crabe des neiges, au début des années 2000, les captures, c’était plutôt moyen, les prix payés à quai également. Aujourd’hui, les captures et les prix à quai sont en hausse. On bat des records d’année en année , illustre Jonathan Lapierre.

La pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine demeure une activité économique importante. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Par ailleurs, ce déploiement technologique est en partie responsable de la faible création d'emplois du Plan Nord sur la Côte-Nord, selon Marc-Urbain Proulx.

Le désagrément le plus important, ça était le fait que l'emploi n'a pas suivi, ce sont des investissements technologiques qui créent quelques dizaines d'emplois autour de projets miniers ou projets hydroélectriques. Ce n'est pas du tout la même envergure de création d'emplois qu'on a vu dans les années 40, 50, 60 , dit-il.

Converser les acquis

La transformation de l'économie ouvre de nouvelles perspectives dans divers secteurs. Il ne reste plus qu'aux entrepreneurs et aux intervenants régionaux à garder le rythme, selon Marc-Urbain Proulx.

Le défi, c’est de maintenir les acquis, c’est-à-dire le réseau routier, le réseau de cégeps, d’universités et de centres de recherche et tous les autres acquis qu’on a obtenus pendant la période d’émergence des régions , avertit-il.

Toujours selon lui, ajoutés à un brin d’imagination, de créativité et d’innovation, ces acquis permettront à l’Est-du-Québec de rester dans la voie du développement économique.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse