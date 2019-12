Des résidents évacués après un incendie meurtrier se disent inquiets de la qualité de l'air

Un groupe de résidents qui avaient été déplacés à la suite d’un incendie meurtrier dans leur immeuble de logements dans le nord de Toronto le mois dernier se disent insatisfaits des efforts déployés par la Ville et le propriétaire pour améliorer la qualité de l'air et préparer les logements à la réoccupation. La Ville et la société de gestion du bâtiment assurent de leur côté avoir fait des efforts raisonnables.