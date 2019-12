Un deuxième FEQ en plein hiver attendu pour des commerçants

Nous, on voit ça comme un deuxième festival d'été , lance le copropriétaire de l’Atelier, Alexandre Grenier. L’événement est d’ailleurs organisé par l’équipe du FEQ Festival d'Été de Québec .

À quelques heures du début des festivités entourant les festivités, l'effervescence était palpable au restaurant.

Les gens appellent pour réserver, on n’a jamais vu autant de réservations entre Noël et le jour de l'an que cette année , souligne le copropriétaire.

Au restaurant Saint-Hubert, les effectifs ont été doublés afin de se préparer à l'achalandage, explique le directeur Stéphane Lapointe.

Déjà, je le sens. Ce midi c'est déjà plus plein qu'à l'habitude et ce soir, d'après moi, oui effectivement on va avoir toute une soirée , dit-il.

Nouvel offre touristique

Pour l'Office du tourisme de Québec, l'arrivée d'un événement à la suite de Noël représente une offre touristique ajoutée.

Comme le festival s’échelonne du 28 au 31, Québec attire une clientèle sur plusieurs jours.

Afin cette année, on va avoir des festivités sur plusieurs soirs. L'activité économique touristique que ça va engendrer, ça va être plus qu'un soir , souligne le directeur des communications et du marketing, Éric Bilodeau.

De la musique électro au menu

Les 28, 29 et 30 décembre, les têtes d’affiche Zedd, DVBBS et Schoolboy Q réchaufferont la scène extérieure de la place George-V.

Les festivaliers doivent se procurer en ligne ou par téléphone un passeport à partir de 60 $ pour l’admission générale.

Les festivités et les spectacles du 31 décembre sont gratuits et accessibles à tous.