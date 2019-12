Les livres les plus empruntés à la Bibliothèque publique de Vancouver en 2019

Bon nombre des livres les plus empruntés à la Bibliothèque publique de Vancouver en 2019 explorent des thèmes plus sombres, selon Kay Cahill, directrice des collections et de la technologie de la Bibliothèque.

La Bibliothèque a compilé les 10 livres les plus empruntés, par catégories, au cours de l'année. Ces listes ne tiennent pas en compte les versions électroniques ou audio.

Selon Kay Cahill, le choix des livres cette année semble refléter des « moments difficiles et polarisants » que les lecteurs essaient de comprendre.

« Je pense qu’il est devenu plus difficile pour les gens d’avoir des conversations sur des sujets difficiles de façon civilisée. Il est intéressant de voir des gens explorer ces thèmes », dit-elle.

Fiction adulte

Cette année, des livres traitant de sujets comme la guerre, les génocides et les familles dysfonctionnelles ont fait partie des choix des lecteurs de fiction. Le livre Women Talking de Miriam Toews, un roman sur un groupe de femmes mennonites aux prises avec des agressions sexuelles commises par des hommes de leur communauté, fait partie des ouvrages de fiction les plus lus.

Kingdom of the Blind, de Louise Penny;

Washington Black d'Esi Edugyan;

French Exit de Patrick deWitt;

Little Fires Everywhere de Celeste Ng;

Normal People de Sally Rooney;

Transcription de Kate Atkinson;

Women Talking de Miriam Toews;

Warlight de Michael Ondaatje;

Milkman d’Anna Burns;

The Tattooist of Auschwitz d'Heather Morris.

Non fictionnel adulte

Des auteurs comme Yuval Harari, dont les livres Sapiens : A Brief History of Humankind (Une brève histoire de l'humanité) et 21 Lessons for the 21st Century ont quant à eux fait partie des ouvrages non romanesques recherchés par les lecteurs. Quelques favoris plus légers et populaires sont aussi de la liste.

Becoming de Michelle Obama;

Educated : A Memoir de Tara Westover;

21 Lessons for the 21st Century de Yuval N. Harari;

Sapiens : A Brief History of Humankind de Yuval N. Harari;

12 Rules for Life : An Antidote to Chaos de Jordan B. Peterson;

Le livre des record Guinness;

Fear : Trump in the White House de Bob Woodward;

Vogue Knitting International;

The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson;

Calypso de David Sedaris.

Jeunes adultes

Les jeunes adultes ont quant à eux semblé s'intéresser au monde futuriste avec entre autres The Marrow Thieves de l'autrice autochtone Cherie Dimaline, un roman campé dans un monde détruit par le réchauffement de la planète.

Selon Kay Cahill, la Bibliothèque publique de Vancouver s’efforce de mettre en valeur les œuvres autochtones dans ses succursales. La bibliothèque principale aura sa propre section autochtone d’ici la fin de janvier.

The Hate U Give by Angie Thomas;

The Marrow Thieves by Cherie Dimaline;

To All the Boys I've Loved Before (tome 1) de Jenny Han;

Turtles All the Way Down de John Green;

The Hunger Games de Suzanne Collins.

P.S. I Still Love You : To All the Boys I've Loved Before (tome 2) de Jenny Han;

On the Come Up d'Angie Thomas;

La Belle Sauvage : The Book of Dust (tome 1) de Philip Pullman;

Queen of Air and Darkness : The Dark Artifices (tome 3) de Cassandra Clare;

Six of Crows (tome 1) de Leigh Bardugo.

Jeunesse

Pour ce qui est de la littérature jeunesse, la liste des 10 principales publications empruntées est dominée par des favoris de longue date comme la série Harry Potter.

Diary of a Wimpy Kid : The Meltdown de Jeff Kinney.

Diary of a Wimpy Kid : The Getaway de Jeff Kinney.

Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling.

Diary of a Wimpy Kid : Double Down de Jeff Kinney

Diary of a Wimpy Kid : Old School de Jeff Kinney

Diary of an Awesome Friendly Kid : Rowley Jefferson's Journal de Jeff Kinney

Dork Diaries 13 : Tales From a Not-So-Happy Birthday de Rachel Renee Russell

Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling

Wonder de R.J. Palacio

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de J.K. Rowling

Avec les informations de Maryse Zeidler