Des chats dont le village disparaît auront droit à une nouvelle vie en Nouvelle-Écosse.

Des dizaines de chats sauvages qui vagabondent dans un village isolé de Terre-Neuve auront droit à une nouvelle vie en Nouvelle-Écosse. Les félins, qui ont pu survivre grâce à la générosité et l’affection des habitants de Little Bay Islands, étaient condamnés à devenir orphelins à la disparition du village la semaine prochaine.

Le 31 décembre, après des années passées à repousser le moment fatidique, la cinquantaine de résidents de Little Bay Islands quitteront définitivement leur communauté. Le village va disparaître, et ses habitants iront vivre ailleurs.

Un groupe de bénévoles de la Nouvelle-Écosse s’inquiétait de voir les chats de Little Bay Islands tout simplement mourir de faim après le départ des derniers êtres humains des environs.

Quatre bénévoles de l’organisme Spay Day HRM se sont donc envolés pour Terre-Neuve-et-Labrador.

Ils ont mis 24 heures à regrouper les 37 chats errants de Little Bay Islands.

Certains des chats pourront bientôt être adoptés. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Les bénévoles ont organisé leur plan en seulement deux jours, relate Linda Felix, de Spay Day HRM.

Les chats sont en bonne santé. Les bénévoles constatent qu’ils ont été bien traités et bien nourris par les villageois de Little Bay Islands.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Après le 31 décembre 2019, Little Bay Islands ne sera habité que par des résidents saisonniers, qui devront revenir grâce à leur propre bateau et vivre sans électricité ni eau courante. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Après ce long voyage, les 37 chats de toutes les tailles et de toutes les couleurs sont temporairement hébergés dans un espace commercial inoccupé de Dartmouth, dans la région d’Halifax en Nouvelle-Écosse.

Tous les chats ont été stérilisés. Les félins les plus sociables seront bientôt offerts pour l’adoption par la SPCA. Pour une quinzaine d’autres, habitués aux grands espaces et dont le tempérament est plus sauvage, ils pourront être accueillis par des fermes de la Nouvelle-Écosse.

D’après le reportage d’Olivier Lefebvre