Épicerie, station-service et comptoir postal revivent à Saint-Luc

Ces citoyens de la Matanie ont retrouvé certains services de proximité avec l’ouverture de la Coopérative de solidarité à Saint-Luc-de-Matane, juste à temps pour les Fêtes.

Une épicerie de quartier, une station-service et un comptoir postal sont maintenant réunis sous un même toit, à l’entrée du village, pour faciliter la vie des quelque 1000 résidents.

Des motoneigistes profitent de la proximité de la station d'essence à Saint-Luc pour faire le plein. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

L’idée de créer une coop à Saint-Luc, c’était de ravoir des services de proximité qu’on avait avant, mais qu’on avait tous perdus depuis les années 2000 , rappelle le président du conseil d’administration de la Coop, Étienne Gagnon.

On se rendait compte qu’à chaque fois qu’on avait besoin de quelque chose, fallait aller à Matane. Les gens plus près de Matane sont à 8 km du dépanneur le plus proche.

On se trouvait d’une certaine manière dans un désert alimentaire. Donc on s’est mobilisés en 2014 pour préparer ce projet-là. Étienne Gagnon, président du conseil d’administration de la Coop de solidarité de Saint-Luc-de-Matane

Étienne Gagnon, président du conseil d’administration de la Coop de solidarité de Saint-Luc-de-Matane Photo : Radio-Canada

L'objectif est aussi de contrer l'exode des jeunes familles et d'en attirer de nouvelles dans la région.

On a une très bonne réponse des gens du milieu. Les gens sont contents , constate M. Gagnon. Ça vient tard, mais plus on attend des fois, plus c’est apprécié.

La direction de la Coop favorise l'offre de produits locaux, comme ces carottes produites à Saint-Luc même. Photo : Radio-Canada

La station d’essence se trouve à quelques mètres d’un sentier de motoneige, pour faciliter l’approvisionnement en essence des adeptes pendant l'hiver.

Moi ça fait déjà 2, 3 fois , indique un motoneigiste. Je reste pas bien loin d'ici. Ça fait bien mon affaire de me gazer et de m'en aller chez nous. Je suis toujours prêt à redécoller!

Un client apprécie le fait de ne plus être obligé de se rendre à Matane pour trouver des produits de base. On a tout sous la main , dit-il. En général, le gaz aussi c’est merveilleux. Quand il manque une pinte de lait, ce n’est pas le fun retourner à Matane la chercher!

Le projet a nécessité un investissement de 700 000 dollars, dont 120 000 dollars proviennent de la population et des cartes de membres.

À l'heure actuelle, la Coop compte plus de 300 membres. Au début janvier, Postes Canada va déménager toutes ses cases postales du bureau de poste à la Coop. Et non seulement on déménage les cases, mais on ouvre un bureau de poste , précise Étienne Gagnon.

La viande et les produits transformés de la Ferme des Érables de Saint-Luc ont également une place privilégiée. Photo : Radio-Canada

Ce qui compte, c’est que les gens répondent bien , ajoute-t-il. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça va donner l’idée à d’autres villages aux alentours aussi.

Souhaitant encourager d’autres citoyens, Étienne Gagnon insiste pour dire que c’est « faisable ».

D’après le reportage d’Adrianne Gauvin-Sasseville