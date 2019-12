Six personnalités du Nord canadien nommées au sein de l’Ordre du Canada

Six personnalités du Nord canadien font partie de la liste des 120 personnes nouvellement nommées ou promues au sein de l'Ordre du Canada. John Amagoalik, connu comme le « père du Nunavut » et l'acteur Johnny Issaluk font partie des lauréats.

La liste a été dévoilée vendredi.

Trois des lauréats du Nord sont nommés officiers de l’Ordre du Canada, pour souligner leurs services ou réalisations nationales, et trois autres sont intronisés à titre de membres, pour leurs « contributions exceptionnelles au niveau local ou régional ».

Officiers de l’Ordre du Canada

Appelé par plusieurs le « père du Nunavut », John Amagoalik, originaire d’Iqaluit, est honoré à titre d'officier de l'Ordre du Canada pour son leadership et son « rôle déterminant dans la création du Nunavut », selon le communiqué de presse du Bureau du secrétaire du gouverneur général.

Au cœur du mouvement de création du territoire du Nunavut, John Amagoalik réclamait dans les années 1970 un territoire inuit appelé Nunavut, bien avant la séparation du territoire des Territoires du Nord-Ouest en 1999.

De son côté, François Paulette, de Fort Smith aux Territoires du Nord-Ouest et Fort Fitzgerald en Alberta, été reconnu notamment pour sa contribution aux droits issus de traités et pour sa promotion de la recherche en santé circumpolaire.

En 1973, François Paulette et plusieurs chefs de la vallée du Mackenzie avaient intenté une action en justice concernant leurs droits en matière de ressources dans le dossier du projet de gazoduc de la vallée du Mackenzie.

Joseph Svoboda, de Baker Lake, au Nunavut, est quant à lui intronisé pour ses « recherches novatrices » sur les écosystèmes de la toundra et pour son mentorat de longue date auprès de scientifiques qui font de la recherche dans l’Arctique.

Membres de l'Ordre du Canada

L’athlète et acteur Johnny Isalluk. Photo : Twitter / @issaluk

Johnny Issaluk, d’Igluligaarjuk, au Nunavut, et d’Iqaluit, est pour sa part nommé membre de l'Ordre du Canada pour sa contribution dans de nombreux domaines en tant qu’athlète, acteur, éducateur et ambassadeur de l’Arctique. Johnny Issaluk « a accru la visibilité de la culture inuite et nordique », souligne le Bureau du secrétaire du gouverneur général dans son communiqué.

Johnny Issaluk a été le visage de Sam dans le film Indian Horse de Clint Eastwood et a participé à la série télévisée Murdoch Mysteries.

Pita Aatami, de Kuujjuaq, au Québec, a été intronisé pour sa contribution au développement social, politique et économique de la région du Nunavik.

Le photojournaliste de la nature Paul Nicklen, de Victoria, en Colombie-Britannique, et Kimmirut, au Nunavut, est de son côté nommé membre de l'Ordre du Canada pour avoir sensibilisé la population aux questions environnementales.

Une vidéo d’un ours polaire émacié captée par Paul Nicklen pour son organisme de conservation SeaLegacy est devenue virale en 2017.

Avec les informations de Sidney Cohen et Peter Zimonjic