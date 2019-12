10 ans de carrière pour Patrice Michaud, le préféré des Gaspésiens

Qui ne se souvient pas de ces rimes si familières? Pour Noël pis toute la patente. Et moi, couché au creux des manteaux des matantes. - Patrice Michaud

C’est avec elles que Patrice Michaud s’est frayé un chemin dans l’univers musical de plusieurs Gaspésiens et Québécois.

Patrice Michaud a remporté le Félix de l’interprète masculin de l'année en 2017. Photo : Radio-Canada

Selon le parolier Nelson Minville, qui a écrit 300 chansons pour une trentaine d’artistes et a accumulé les succès, Patrice Michaud est ce qui est arrivé de mieux à la chanson québécoise depuis 10 ans .

Le rayonnement qu’il a généré ne peut que faire vibrer la fibre gaspésienne.

En entrevue à l’émission Bon pied bonne heure, Patrice Michaud s’est dit reconnaissant de voir l’attachement que lui manifestent les Gaspésiens.

Je suis resté très attaché à ma région, d’abord parce que j’y ai encore beaucoup de famille et aussi parce que je me suis impliqué auprès de toutes sortes de groupes et d’organismes, particulièrement auprès des jeunes , explique-t-il. On s’est souvent croisés dans les 10 dernières années. Ça me garde connecté.

Ils connaissent le gars autant que la figure médiatique. Ça garde le lien fort et intact. Patrice Michaud, auteur-compositeur-interprète gaspésien

Il se souvient du Patrice Michaud d’il y a 10 ans. En décembre 2009, je venais de gagner au Festival de Granby , raconte-t-il.

Y'avait un chèque de 15 000 $ encadré au-dessus du meuble de la cuisine dans mon appart à Québec. C’est ça qui m’a permis de me lancer avec enthousiasme dans l’écriture de mon premier album. J'avais 29 ans, alors j’étais pas un si jeune débutant. J’avais déjà commencé à rouler ma bosse. Je tentais de finir ma deuxième thèse de maîtrise, qui finalement a connu le même sort que la première qui n’est toujours pas terminée , blague-t-il.

Patrice Michaud accompagne la Petite école en chanson de Petite-Vallée. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il enseignait au secondaire en Haute-Gaspésie. L’été précédent, il s’était fait remarquer au Festival en chanson de Petite-Vallée. Je n’oublierai jamais ma première entrevue avec Isabelle Lévesque dans un garde-robe , rappelle-t-il en riant.

Souhaitant le succès, il ne s’attendait pas à être aspiré dans un tourbillon aussi intense. J’ai vécu beaucoup de choses exceptionnelles, professionnellement et amoureusement (je suis devenu père de deux enfants), plusieurs déménagements, beaucoup de projets, des expériences et des rencontres extraordinaires et déterminantes.

J’ai aussi traversé une couple d’épreuves. C’est un métier qui nous brasse dans notre confort, mais je ne l’échangerais pour rien d’autre. Patrice Michaud, auteur-compositeur-interprète gaspésien

Le premier album de Patrice Michaud, Le Triangle des Bermudes, paraît en 2011. Photo : pochette de l'album de Patrice Michaud

J’ai beaucoup grandi là-dedans, j’ai beaucoup changé même si ça pourrait paraître surprenant , ajoute celui qui se démarque aussi par ses talents de conteur dans ses spectacles. J’accepte le fait qu’on change.

Par les temps qui courent, Patrice Michaud dit vivre un retour de la période euphorique de la création et se relancer dans l’écriture de chansons.

Après 10 ans, je vois cette superbe histoire qui se poursuit. Je suis reconnaissant! J’espère que c’est un nouveau cycle qui recommence. Patrice Michaud, auteur-compositeur-interprète gaspésien

L'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Quelques moments forts : En 2008 : il fait ses débuts au Festival en chanson de Petite-Vallée

En 2009 : il ressort grand lauréat du Festival international de la chanson de Granby

En 2011 : il lance sont premier album intitulé Le Triangle des Bermudes (125 concerts au Québec et à travers la Francophonie, quatre nominations et deux Félix au Gala de l’ADISQ 2012). Le réalisateur de son album, David Brunet, reçoit le prix Félix de la meilleure réalisation alors que la performance de conteur de Patrice Michaud lui vaut le prix du meilleur scripteur.

En 2014 : il présente son deuxième album, Le feu de chaque jour (Félix de l’album folk de l’année au Gala de l’ADISQ 2014). Il reçoit aussi le Prix de la chanson SOCAN 2014 pour sa chanson Mécaniques générales. Au Gala de l’ADISQ 2015, il se voit remettre le Félix du scripteur de spectacle de l’année et celui du Spectacle de l’année – Auteur-compositeur-interprète.

En 2017 : il lance son troisième opus, Almanach. Il remporte le Félix de la Chanson de l’année au Gala de l’ADISQ 2017 avec Kamikaze et celui de l’Interprète masculin de l’année. (Source : page web de l'artiste)

L'album Almanach de Patrice Michaud paraît en 2017. Photo : Radio-Canada

Il accueille avec fierté l’amour des Gaspésiens, mais souhaite le partager avec d’autres artistes de la région qui travaillent davantage dans l’ombre.

Moi, j’ai un paquet de tribunes pour me faire voir et entendre, mais ce n’est pas le cas dans tous les domaines , reconnaît-il.

Il y a un paquet d’artistes et d’intervenants, dans la production d’événements ou dans différents types de démarches artistiques. La petite couronne je la prends, mais je veux la redistribuer à ces gens-là.

Dans l'immédiat, Patrice Michaud travaille sur son spectacle symphonique qui doit le mener à se produire au Grand Théâtre de Québec en février et à la Place des Arts de Montréal en mars.