Dernière ligne droite pour les premiers traversiers hybrides de la C.-B.

Les deux bateaux, qui ont quitté la Roumanie à la fin du mois dernier, sont les premiers navires du plan à long terme d’électrification de la flotte de BC Ferries.

L’un servira à remplacer le traversier North Island Princess sur le trajet entre Powell River et Texada Island, et l’autre remplacera le traversier Quadra Queen II sur le trajet Port McNeill vers Alert Bay et Malcolm Island. Les deux nouveaux navires pourront desservir jusqu’à 47 véhicules, ainsi qu’entre 150 à 300 passagers et membres d'équipage.

Dès leur arrivée, les navires seront les premiers de six prévus en Colombie-Britannique, alors que les quatre autres devraient être en service d'ici 2022.

Les six navires ont la capacité d'être entièrement électriques, mais ils fonctionneront de façon hybride pour l’instant, jusqu'à ce qu’il y ait une infrastructure électrique adéquate. Ils vont fonctionner sur le diesel marin à très faible teneur en soufre pour le moment, mais ils ont été conçus pour un fonctionnement entièrement électrique , a déclaré Tessa Humphries, représentante de BC Ferries.

Avec les informations de Estefania Duran