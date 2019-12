La Coop Kayak des îles de Trois-Pistoles aura son kiosque sur le quai dès mai

L'objectif initial de 10 000 dollars est atteint avec plus de 14 000 dollars amassés grâce aux multiples dons des citoyens. Depuis maintenant deux ans, l’équipe de la coopérative travaille à rassembler les 65 000 dollars nécessaires à l’élaboration de son projet.

La campagne de financement participatif permettra d’abord la construction d’un bâtiment mobile de type « mini-maison » qui pourra être facilement déplacé en fin de saison, à l’automne.

D’après le président de l'organisme, Guillaume Rioux-Landry, ce kiosque d’accueil facilitera l’accès à la mer à tous les membres de la Coop. Ils pourront se stationner directement sur le quai et emprunter le matériel entreposé sur la plage.

L'idée initiale était de se rapprocher de notre lieu d'opération. Puis d'avoir une vigie constante sur le fleuve. Comme on était loin du fleuve auparavant, c'était plus difficile pour nous. Tandis qu’en étant directement sur le bout du quai avec le nouveau bâtiment qui sera bien fenestré, ça va nous permettre d'avoir une vigie constante sur les membres. […] Ça va être possible d'assurer la sécurité des gens d'une meilleure façon sur le fleuve , affirme Guillaume Rioux-Landry.

Le prototype du kiosque qui sera aménagé sur le quai de Trois-Pistoles Photo : Courtoisie : Coop de Kayak de mer des îles

Par ailleurs, l’argent amassé aidera la Coop de kayak à offrir davantage de services aux adeptes de sports aquatiques. Entre autres, un service de location de planche à pagaie et des retraites de yoga seront disponibles pour tous.

Réaménagement du quai

Le président de la Coop, Guillaume Rioux-Landry, estime que le projet a été bien reçu par la Ville de Trois-Pistoles puisque le réaménagement du quai servira à la fois aux résidents et aux touristes en saison estivale.

On veut que les gens qui sont de passage puissent s'arrêter au bout du quai. Nous, on en fait donc un objectif de le rendre de plus en plus dynamique pour attirer les gens à venir voir ce lieu qui est vraiment exceptionnel à Trois-Pistoles , mentionne-t-il.

Deuxième objectif

La Coop Kayak de mer des îles s'est donné un nouvel objectif de 16 000 dollars pour rendre le bâtiment d'accueil autonome, à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques et d'une toilette à compost.

Faute de temps, le président de la Coop estime que le virage vert ne sera pas complété cette année. Or, il souhaite poursuivre son travail de sensibilisation des touristes à la fragilité des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent.