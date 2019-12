Fusion ou regroupement, un débat de plus en plus d'actualité dans les municipalités

Il y a deux ans, Laverlochère et Angliers au Témiscamingue fusionnaient pour n'en former qu'une seule municipalité.

Le maire Daniel Barrette rappelle que la démarche a pris quelques années avant de se concrétiser.

Deux ans après la fusion, il n'y voit que du positif.

L'un des avantages c'est d'utiliser notre personnel à meilleur escient. On était aussi en pénurie de personnel, on s'est dit les deux municipalités, en se regroupant, on aurait du personnel placé au bon endroit et il devenait aussi plus compétent , dit-il.

Selon lui, les autres municipalités qui veulent fusionner pourraient s'inspirer de l'exemple de Laverlochère-Angliers.

On était aussi deux municipalités, l'une très touristique et l'autre très agricole. Avec ça, on a augmenté notre possibilité d'économie, ajoute le maire. Ça nous a aussi aidés à réduire le taux de taxation.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Dans le milieu municipal, l'idée des fusions ou des regroupements de services anime les débats en raison des mandats de plus en plus importants qui incombent aux élus locaux.

Et même si l'idée de la fusion est très peu répandue, la tendance est aux regroupements des services, explique Claire Bolduc.

C’est le cas aussi bien au Témiscamingue qu’en Abitibi.

D'après la préfète de la MRC de Témiscamingue, les municipalités font face à plusieurs d'exigences qui les poussent aux regroupements.

Face à certaines exigences, les municipalités réfléchissent d'abord à des regroupements de services. Le mot fusion n'est pas beaucoup employé. Claire Bolduc

Les municipalités réfléchissent d'abord en termes de regroupements de sévices parce qu’elles doivent faire face un à des obligations, deux à des demandes de citoyens, dit-elle. Les regroupements de services ça amène une réflexion plus grande sur les regroupements municipaux, mais il faut vraiment que ça vienne de la base. Ça ne peut pas être imposé pour que ça fonctionne, il faut que ça se construise dans les milieux de la musicalité et avec les conseils municipaux en place.

La mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy Photo : Radio-Canada

La présidente par intérim de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) Suzanne Roy constate que les regroupements de services sont plus que d'actualité, même dans les milieux urbains.

Les municipalités de Sainte-Julie, Varrennes et Saint-Armand se sont d’ailleurs regroupées pour construire un terrain de soccer intérieur.

Aussi, il y a une initiative de 27 municipalités des MRC de Marguerite-D'Youville, de La Vallée-du-Richelieu et de Rouville qui s'organisent pour faire de la biométhanisation.

Il y a des regroupements aussi de plus en plus au niveau des services pour offrir des services à moindres coûts à nos citoyens, dit-elle. Déjà plusieurs villes ont fait des regroupements que ce soit au niveau de la gestion des matières résiduelles ou de l'équipement sportif [...] Ce qui permet d'économiser de l'argent.

La mairesse de Sainte-Julie rappelle qu'en cas de fusion, l'implication du milieu est nécessaire pour la réussir.

Les fusions, si on veut que ça soit un succès, ça doit partir des élus eux-mêmes. Suzanne Roy

L'UMQ qui d'ailleurs organiser un atelier sur les regroupements de services lors de ses assises de 2020.