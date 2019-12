Nouvelle fin de semaine difficile pour les usagers du train et des transports parisiens, en plein chassé-croisé de vacanciers : la France vit samedi son 24 e jour de grève contre la réforme du système des retraites, marqué par des manifestations rassemblant des milliers de personnes.

À l'approche du réveillon du Nouvel an, la contestation sociale contre le projet de système universel par points voulu par Emmanuel Macron se dirige vers un nouveau record.

Désormais plus long que celui de 1995 dans les transports (22 jours), le conflit pourrait dépasser les 28 jours atteints en 1986-1987 à la SNCFSociété nationale des chemins de fer français , la compagnie nationale des chemins de fer, également sans trêve de Noël. D'autant que la reprise des concertations entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales n'est prévue que pour le 7 janvier.

Plusieurs syndicats ont appelé à des manifestations samedi, auxquelles se sont joints des gilets jaunes, mouvement de contestation sociale et fiscale né à l'automne 2018.

À Paris, environ 300 gilets jaunes sont partis de la place de la Bourse, au cœur de la capitale, avec des pancartes proclamant Âge pivot, âge tombeau , en écho à l' âge d'équilibre assorti d'un bonus-malus que le gouvernement veut fixer à 64 ans en 2027. Ils ont ensuite convergé vers le cortège de plusieurs milliers de manifestants qui s'est élancé de la gare du Nord, à l'appel des unions régionales de plusieurs syndicats.

Je fais grève autant que je peux, on fait des roulements , explique Saïd Larbi, 39 ans, machiniste à la RATP, la régie des transports parisiens, tenant entre ses mains une caisse de solidarité pour les grévistes.

Les escouades anti-émeutes ont surveillé la manifestation; des participants, certains encagoulés, ont dressé des barricades avec des barrières de chantiers et mis le feu à des poubelles. Photo : afp via getty images / STEPHANE DE SAKUTIN

De brefs et légers incidents en tête de cortège, où se trouvaient des gilets jaunes , se sont produits près du centre d'art Pompidou. Des manifestants, certains encagoulés, ont dressé des barricades avec des barrières de chantiers et mis le feu à des poubelles. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour répliquer à des jets de projectiles et dégager les barricades.

Des actions ont par ailleurs eu lieu dans de nombreuses villes en région, y compris dans de modestes localités.

Pour les voyageurs, la situation dans les transports restait compliquée; six lignes de métro étaient fermées samedi à Paris. Photo : afp via getty images / MARTIN BUREAU

Pour les voyageurs, la situation dans les transports restait compliquée, avec en moyenne 6 TGV sur 10 et 1 Transilien (région parisienne) sur 5 en circulation jusqu'à dimanche soir, et encore six lignes de métro fermées samedi à Paris.

La SNCFSociété nationale des chemins de fer français prévoit la circulation de trois TER Transport express régional (trains régionaux) sur dix samedi, 4 TERTransport express régional sur dix dimanche, et une moyenne sur la fin de semaine de trois Intercités sur dix.

Aujourd'hui, il y a du mieux, avec 20% de trains en plus , a affirmé samedi la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, en pointant une offre supérieure à la demande pour la fin de semaine : 800 000 places pour, à ce stade, 500 000 voyageurs .

Après des jours de silence, la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron le 31 décembre, pour ses vœux aux Français, est très attendue.