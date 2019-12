Un Acadien en liste pour l'Ordre du Canada

C'est avec une fierté très humble qu'Omer Chouinard accepte ce prestigieux honneur, offert aux Canadiens et aux Canadiennes qui ont transformé ou marqué la société canadienne.

Je dois dire que c’est vraiment un travail qui a été fait en collaboration, en partenariat, que ce soit avec les communautés de pêche, que ce soit avec des étudiants, que ce soit avec des associations de Bassins versants, qui dans le fond ont accepté de travailler avec moi , souligne le récipiendaire.

À propos de l'Ordre du Canada Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Présenté par le gouverneur général, l'Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Le professeur a appris la nouvelle il y a trois semaines, mais devait garder le silence jusqu'à l'annonce faite par la Gouverneure générale samedi matin.

C’est le bureau de la Gouverneure générale qui m’a appelé et qui m’a dit que mon nom avait été analysé et que mon dossier avait été analysé que j’avais été considéré dans la liste de membre de l’Ordre du Canada , se remémore-t-il.

Omer Chouinard, professeur en études de l'environnement à l'Université de Moncton Photo : ICI Radio-Canada

Ce ne sont pas juste les communautés qui ont reçu [durant ma carrière], car moi aussi j’ai beaucoup reçu. J’ai beaucoup grandi à travers ça et pour moi, cette reconnaissance est importante. Omer Chouinard, récipiendaire de l'Ordre du Canada

Un amour inconditionnel pour la planète

Omer Chouinard est connu depuis longtemps pour ses travaux de sauvegarde des écosystèmes marins. Il a mené de nombreux travaux en partenariat avec des collectivités de l'Atlantique, des travaux qui permettent de mieux cerner les problèmes complexes qui affectent ces écosystèmes depuis plusieurs années.

Aire naturelle protégée à Grand Manan au Nouveau-Brunswick Photo : Conservation de la nature Canada

J’ai travaillé beaucoup avec les communautés de pêche, dans les années 70 début des années 80 , dit M. Chouinard.

Ensuite de ça quand j’ai été faire mon doctorat, je suis revenu et j’ai travaillé pour la province, pour le ministère des Pêches et de l’Aquaculture et par après je suis allé à l’Université et je travaillais sur toute la question de la gestion des écosystèmes marins.

Il rapporte que son travail lui a aussi permis de rencontrer des gens passionnés qui voulaient en apprendre davantage sur les écosystèmes marins et leur impact individuel sur ceux-ci.

Donc pour moi, toute cette période-là ça a été un travail de collaboration et un travail d’expliquer aux gens, aussi, que c’est un travail continu , explique-t-il.

Et qu'il faut faire en sorte que même si on s’en va, même si on part, même si un moment donné on ne peut pas tout faire, il faut que le travail puisse continuer. D'assurer la formation d’un leadership, dans les communautés. Un leadership collectif.

Avec les renseignements de Jean-Philippe Hughes