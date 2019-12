Des milliers de koalas décimés par les incendies en Australie

La province de Nouvelles-Galles du Sud, dans le sud-est australien, abritait jusqu’à 28 000 koalas, mais ces derniers mois, les incendies ont décimé leur population.

Pas moins de 30 % de l’habitat [des koalas] a été détruit , a déploré vendredi la ministre de l’environnement Sussan Ley, sur les ondes de l'Australian Broadcasting Corporation (ABC).

On en saura plus quand les feux se seront calmés et qu’un vrai recensement pourra être fait , a-t-elle ajouté.

L'espèce indigène était déjà menacée par la disparition de son habitat naturel accélérée par réchauffement climatique.

Des koalas biberonnés par les pompiers

Des vidéos de koalas déshydratés et sauvés des incendies sont par ailleurs devenues virales sur les réseaux sociaux, au cours des derniers jours.

Je reçois des messages du monde entier de gens complètement bouleversés et impressionnés par nos méthodes d'intervention pour la sauvegarde de la faune et aussi par les habitudes de ces étranges créatures , a partagé la ministre de l'environnement.

À ce jour, les feux ont ravagé 5 millions d’hectares, en plus de causer la mort de neuf personnes et de détruire 1000 foyers.

L'hôpital pour koalas Port Macquarie Koala Hospital soigne les spécimens brûlés dans les feux de forêts. Photo : Getty Images / Nathan Edwards

Des températures caniculaires

Une alerte rouge a été émise vendredi dans l’État de l’Australie-Méridionale.

Samedi, les températures ont atteint jusqu’à 41 °C, dans la banlieue ouest de Sydney, alors que la capitale, Canberra, le mercure a atteint 38 °C.

Les prévisions météorologiques de la semaine à venir indiquent que les températures resteront très élevées.