Une glace toujours peu épaisse sur les cours d'eau pour la motoneige, avertit la PPO

Lorsque la glace se forme, elle peut avoir l’air sécuritaire, mais elle n’est pas encore assez épaisse, assez solide ou assez stable pour soutenir beaucoup de poids , prévient la PPOPolice provinciale de l'Ontario dans un communiqué.

La coordonnatrice des services communautaires de la PPO pour la région de l’Ouest, Laura Lee Brown, dit reconnaître que pour plusieurs adeptes de motoneige, le début de la saison [hivernale] est un moment très palpitant de l’année , mais souligne qu’ il demeure absolument important de planifier ses excursions à l’avance .

Vérifiez les sentiers, assurez-vous qu’ils soient ouverts. Familiarisez-vous avec votre environnement, assurez-vous que votre motoneige est en bon état, assurez-vous d’avoir un téléphone cellulaire chargé avec vous lorsque vous pratiquez la motoneige près d’un cours d’eau et ne vous aventurez jamais sur un cours d’eau sans être certain des conditions de la glace. Sergente Laura Lee Brown, Police provinciale de l’Ontario

Les clubs de motoneige sont responsables de la signalisation dans les sentiers de motoneige. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Avec les conditions météorologiques qu’on a à travers la province en ce temps des Fêtes, plusieurs de nos cours d’eau ne sont pas encore bien gelés et il devient très risqué de [pratiquer la motoneige] dessus sans être absolument certain [de la qualité de la glace] , explique la policière.

Le principal outil de vérification suggéré au public par la PPOPolice provinciale de l'Ontario est le guide interactif de la Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario.

En date du 28 décembre, seuls 2131 km des 32 000 km de sentiers disponibles en province étaient ouverts, notamment dans les régions de Cochrane, Hearst, Hornepayne, Dubreuilville et Wawa.

Le vice-président de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario, Patrice Dubreuil, indique toutefois que moins de 2 % des sentiers prescrits par le guide interactif traversent des cours d’eau.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'application mobile de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario a été lancée l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Le début d’hiver en dents de scie actuel n’a pourtant rien d’inhabituel pour M. Dubreuil.

Ça arrive souvent, surtout dans le sud de la province, où les conditions hivernales ne sont pas très fiables. Parfois on a des sentiers qui n’ouvrent que pour trois jours dans le Sud de l’Ontario et ce ne sont même pas trois jours consécutifs , note-t-il.

Ça dépend toujours de la météo. Même les pluies verglaçantes peuvent faire tomber des arbres dans les sentiers à cause du poids du verglas. Il faut toujours être vigilant et vérifier nos sentiers. Patrice Dubreuil, vice-président de la Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario

L’an dernier, la Fédération a converti le guide interactif  (Nouvelle fenêtre) disponible en ligne en application mobile pour faciliter son accessibilité au public.

Cette année avant Noël, l’application Go Snowmobiling Ontario avait déjà été téléchargée plus de 9000 fois, selon M. Dubreuil.

Les gens ont commencé à comprendre que c’était vraiment la meilleure des ressources et on encourage les gens à la télécharger. On vend 109 000 permis de sentiers par année, donc ce n’est même pas 10 % des personnes qui l’ont déjà téléchargée. Il y en a plusieurs qui l’utilisent sur Internet parce que c’est la version gratuite, mais on aimerait bien que les gens l’utilisent sur leur téléphone aussi , fait-il savoir.

D’autres facteurs d’accidents

La PPOPolice provinciale de l'Ontario fait déjà le bilan d'un mort lié à un accident de motoneige depuis le début de la saison 2019-2020.

Selon la sergente Brown, les principaux facteurs à l’origine d’accidents demeurent l’excès de vitesse surtout en dépit des mauvaises conditions météorologiques ainsi que la conduite avec des capacités affaiblies.

Nous exhortons les gens à s’assurer de maîtriser leur conduite, d’être bien outillés et de ne faire que ce que leurs qualifications leur permettent de faire , soutient-elle.

La Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario, qui reçoit régulièrement les données liées aux accidents de motoneige de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , remarque toutefois qu’ on peint tous les accidents avec le même pinceau .

Si vous regardez, les accidents se passent souvent sur des routes, sur des lacs, pas nécessairement sur des sentiers de motoneige [prescrits par la Fédération] et c’est associé à nos sentiers, mais par contre très peu d’accidents se produisent actuellement sur les sentiers de la fédération , conclut-il.

Les sentiers de motoneige prescrits par la Fédération sont préparés chaque année par des bénévoles et des membres de clubs régionaux de motoneige.