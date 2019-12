Le producteur de Joyeux Noël, Charlie Brown! s'est éteint le jour de Noël

M. Mendelson est mort à l'âge de 86 ans, chez lui, à Hillsborough, en Californie, des suites d'une insuffisance cardiaque et d'un cancer du poumon, a indiqué son fils Jason Mendelson à l'Associated Press.

Lee Mendelson était à la tête de l'équipe comprenant Charles Schulz, l'auteur de la bande dessinée Peanuts, le réalisateur Bill Melendez et le pianiste et compositeur Vince Guaraldi. La bande sonore signée par ce dernier est devenue aussi incontournable que l'émission elle-même à l'approche de Noël.

Une photo de Lee Mendelson datée de 2015 Photo : Associated Press / Jason Mendelson

A Charlie Brown Christmas est rediffusé tous les ans à la télévision américaine depuis sa création en 1965.

Lee Mendelson est celui qui a écrit les paroles de la chanson culte Christmas Time Is Here. En entrevue avec The Cincinnati Enquirer en 2000, il avait raconté qu'il lui manquait de temps pour trouver un parolier, alors il a lui-même écrit les six couplets de la chanson en environ 15 minutes à l'arrière d'une enveloppe .

Il a trouvé une chorale dans une église de la Californie du Nord, sa région natale, pour interpréter la chanson qui ouvre l'émission.

M. Mendelson, qui a remporté une dizaine de prix Emmy au cours de sa longue carrière, a adapté plusieurs autres bandes dessinées au petit écran, dont Garfield.