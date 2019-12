Les soldes d'après Noël toujours aussi populaires?

Dans le passé, les soldes d'après Noël représentaient le meilleur temps de l'année pour réaliser des aubaines. Avec la venue du Vendredi fou, ce n'est plus aussi vrai qu'auparavant.

Le gérant du Centre du Rasoir de Rouyn-Noranda, Alain Charles, estime que les consommateurs sortent néanmoins gagnants.

« On a plus de temps pour parler aux clients et d'expliquer les produits vu que les soldes sont davantage répartis entre la fin du mois de novembre et la fin du mois de décembre », dit-il ajoutant que c'est plus facile à gérer pour les commerçants également.

« Il y a dix ans, au Boxing Day, on ouvrait les portes et ça entrait en courant, mais cette année c'était pas mal moins intense, même si nous avons eu quand même beaucoup de monde le 26 décembre », ajoute M. Charles, qui oeuvre dans le commerce de détail depuis 20 ans.

Un constat partagé par l'une des copropriétaires de la bijouterie Lingor d'Or de Rouyn-Noranda, Geneviève Grand-Bois, qui rappelle cependant que les aubaines sont souvent similaires, mais que l'attitude des consommateurs est différente.

« Au Black Friday, les gens viennent à la recherche d'idées et ils vont chercher quelque chose à offrir alors qu'au Boxing Day, ils vont davantage regarder pour eux, à la recherche d'un objet qu'ils convoitaient depuis longtemps », mentionne la responsable.

Le magasin lingot d'or de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Ovila Lemyre, l'ancien propriétaire de la bijouterie et aujourd'hui retraité, avoue ne pas venir chasser les aubaines. « Je n'aime pas vraiment les foules, lance-t-il, mais pour ceux qui sont patients, ça vaut la peine de venir faire un tour dans les magasins », dit-il.

Un autre citoyen de Rouyn-Noranda, Mario Binette, profite des soldes pour compléter ses achats de cadeaux de Noël.

« Il y a toujours des aubaines, pour acheter la même chose, on peut l'acheter moins cher et en acheter plus », mentionne le client.

« Généralement, on fait très souvent nos cadeaux après Noël, entre Noël et le jour de l'An », ajoute-t-il.

Une autre citoyenne de Rouyn-Noranda, croisée aux Promenades du Cuivre est demeurée sur sa faim. Elle n'a pas l'habitude de magasiner énormément durant les soldes d'après Noël, elle qui s'attarde désormais davantage au Vendredi fou.

« Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les trois magasins du centre-ville, ça ne valait pas vraiment la peine », mentionne-t-elle.