Tempête hivernale à venir en Outaouais et dans l'est ontarien

Environnement Canada prévoit une tempête hivernale à partir de dimanche soir. Les conditions météorologiques pourraient rendre les déplacements très difficiles lundi en Outaouais et dans l'est ontarien.

Il y a beaucoup d'incertitude quant au type de précipitations qui tombera le plus fortement lundi dans le sud-ouest du Québec et en Ontario en raison d'une intense dépression. Jusqu'à 15 centimètres de neige, de grésil ou de pluie verglaçante sont attendus.

On prévoit un peu de faible neige ou de grésil dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi. Toutefois, des précipitations plus abondantes devraient tomber lundi matin, puis persister jusqu'à lundi soir avant de se changer en neige lundi soir ou dans la nuit de lundi à mardi , a indiqué Environnement Canada sur son site.

Il précise également qu'en cas de précipitations sous forme de pluie verglaçante, il y aura un risque de tempête de verglas, ce qui pourrait occasionner d'importantes accumulations de verglas et des pannes d'électricité généralisées.

Les mauvaises conditions météorologiques pourraient aussi rendre les déplacements très difficiles de dimanche après-midi jusqu'à lundi après-midi.

Le bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs suivants :